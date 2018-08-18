Додано: Чет 04 чер, 2020 11:21

Хio говорит, что все побегут по 2 куе /га покупать паи, чтоб сдать их (пай, не гектар) по цене максимум 5 кгрн в год. Или забрать зерномхотя он наверное имел ввиду самому обрабатывать на тракторе (трактор нас вылечит)При сегодняшних приблизительных ценах это напрочь не выгодно. Да, возможно при официальном белом рынке цена аренды поднимется, но агрохолдинг выкрутить тебя как тряпочку при аренде твоей земли, так как она (земля) будет представлять интерес только одному арендотору, тот который обрабатывает землю в твоём регионе. Если не согласиться, то ты теряешь, а агрохолдинг нет.[/quote]Ну смотрите, до 2008 землю покупали довольно охотно хоть и не очень законно. Мои родственники продали дедов пай за 38к$(меньше 2 га), знаю кейсы по знакомым с ценами до 70!В прошлом году кум хотел сдыхаться от наследства, предложили 50 долларов за сотку если участок фасадный у асфальтированной дороги или граничит с жилой застройкой. К остальному интереса ноль. И это в десятке км. от КП. Слышал только о двух собственниках, которые сами обрабатывают свои паи, и то подальше от Киева. Остальные не горят желанием работать на земле, но и сильно дёшево вряд ли отдадут(кроме алкашей и т.п.). А дорого при теперешних раскладах , никто не заплатит. Потому и цена аренды такая.