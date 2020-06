adeges написав:

в англию легко было попасть в 2008-2010 гг, когда существовало понятие Tier One General Migrant. Нужно было выполнить 4 условия1) доходы от 40,000 паундов в год (гросс), но украина шла с коэффициентом 5 - любой вчерашний студент в 2008 году проходил по этому критерию2) подтверждение знания английского3) 4000 паундов на счету в банке не менее 3 месяцев до даты подачи документов4) высшее образование согласно одобренному списку, куда попадала думаю минимум 20-ка украинских вышей, а может и больше.Это была самая простая из достойных для эмиграции страна и самые простые условия.Давалась рабочая иммигранская виза на 3 года (на которой было указано следующее ("Police registration within 7 days of arrival in the UK. No recourse to the public funds") с правом продлить ее еще на 2 года на тех же условиях (главное, первое превращалось в 40,000 настоящих фунтов), что после 4 лет в сумме давало право на постоянный вид на жительство.Ожидание визы - до двух месяцев и ты - готовый законный иммигрант.