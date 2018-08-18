Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Sinica написав:Судя по интервью в цитате выше, то рынок будет автокорректироваться в сторону снижения предложения на первичке (в экономе), чтобы получилось поднять цены. Если не будут брать при текущей цене - тупо не будут строить. Рынок в условиях сильной конкуренции - дешевле только в недострое-пирамиде.
Т.о. те, кто ждёт падения цен могут их получить только при условии значительного падения уровня благосостояния населения (и строителей в частности), чтобы они были готовы работать за дешево на стройке в Киеве (а не в забугорье).
Во всех остальных случаях - удерживание текущего уровня цен с проправкой на уровень инфляции (в строительстве) или даже ощутимый рост цен (в случае резкого роста спроса, например, из-за ипотеки)
Но я не считаю, что люди сейчас массово побегут за ипотекой при неуверенности в завтрашнем дне.
Логика бомбилы-таксиста - стоять полдня у вокзала ждать одного лоха, чтобы "дешево не ездить". Кстати, где они сегодня? Рынок все расставил по местам.
Одного только проданного застройщиками перекупам и не проданного перекупами конечным покупателям хватит для обвала рынка в условиях низкого спроса!
барабашов написав:vitaliian себестоимость строительства м2 НИЖЕ 600 уе м2. Именно с такой цены начинает формироваться стоимость квартиры на этапе котлована. https://atlant.build/podbor-kvartir?pro ... al=1279_24
800-900 уе красная цена сданного новостроя, хрущёвки могут (и должны) продаваться дешевле. Всё что выше 900 уе - доплата за ремонт и локацию.
Ну, считать сугубо за метр тоже неправильно. Если 3-ку вы фиг сдадите, только нервы вымотаете, ну, может быть раза в полтора дороже чем в 4 раза меньшая по площади студия, которая улетает на ура (в нормальное время), то вряд ли разница в цене продажи будет в 4 раза.
striped написав:The_Rebel а как у Вас получилось в Англию попасть да еще и в легальном статусе?
в англию легко было попасть в 2008-2010 гг, когда существовало понятие Tier One General Migrant. Нужно было выполнить 4 условия 1) доходы от 40,000 паундов в год (гросс), но украина шла с коэффициентом 5 - любой вчерашний студент в 2008 году проходил по этому критерию 2) подтверждение знания английского 3) 4000 паундов на счету в банке не менее 3 месяцев до даты подачи документов 4) высшее образование согласно одобренному списку, куда попадала думаю минимум 20-ка украинских вышей, а может и больше.
Это была самая простая из достойных для эмиграции страна и самые простые условия.
Давалась рабочая иммигранская виза на 3 года (на которой было указано следующее ("Police registration within 7 days of arrival in the UK. No recourse to the public funds") с правом продлить ее еще на 2 года на тех же условиях (главное, первое превращалось в 40,000 настоящих фунтов), что после 4 лет в сумме давало право на постоянный вид на жительство.
Ожидание визы - до двух месяцев и ты - готовый законный иммигрант.
Ну, в Англії пів Тернопільської області, чомусь саме з цієї області там дуже багато. Більшість нелегально - приїжджають як туристи і залишаються. Всього 20 років проживання нелегалом - і вуаля, ти громадянин)) Ну у мене був інший шлях, також популярний. Маєте здогадатися, якщо я скажу такі 2 факти: 1) приїхав я до голосування у Великобританії; 2) корупція існує не лише в Україні, але і в Румунії
То що, летимо в 0 і за бетон скоро будуть давати лише в морду?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
барабашов написав:vitaliian себестоимость строительства м2 НИЖЕ 600 уе м2. Именно с такой цены начинает формироваться стоимость квартиры на этапе котлована. https://atlant.build/podbor-kvartir?pro ... al=1279_24
800-900 уе красная цена сданного новостроя, хрущёвки могут (и должны) продаваться дешевле. Всё что выше 900 уе - доплата за ремонт и локацию.
Ну, считать сугубо за метр тоже неправильно. Если 3-ку вы фиг сдадите, только нервы вымотаете, ну, может быть раза в полтора дороже чем в 4 раза меньшая по площади студия, которая улетает на ура (в нормальное время), то вряд ли разница в цене продажи будет в 4 раза.
Это не моя фраза а Виталиана. Где он считает что 800-900 должна быть цена новостроя - непонятно: Бровары, край ПОХа,Оранж, Медовый или новый дворец на липках. Хотя локацию всё таки он учитывает, непонятно как по деньгам. А панель панель потолками 2.55 и монолит с 3.3 он тоже ровняет по себестоимости? И где в его формулах близость ВОЗМОЖНОГО МЕТРО, которое ещё не провели к данному жилмасиву? Ведь если его буду рыть, то наверно застройщиков на этот прожэкт немного побреют.
барабашов написав:Где он считает что 800-900 должна быть цена новостроя - непонятно: Бровары, край ПОХа,Оранж, Медовый или новый дворец на липках. Хотя локацию всё таки он учитывает, непонятно как по деньгам. А панель панель потолками 2.55 и монолит с 3.3 он тоже ровняет по себестоимости? И где в его формулах близость ВОЗМОЖНОГО МЕТРО, которое ещё не провели к данному жилмасиву? Ведь если его буду рыть, то наверно застройщиков на этот прожэкт немного побреют.
кто определяет стоимость земли в Броварах или возле возможного метро? Что выберет чиновник получить 20куе взятку вместо привычных 100куе или остаться без взятки вообще? Что выберет застройщик продать 3,3м по цене 2,5м или не продать вообще? Народ как будто не понимает, что доходы и сбережения падают, денег на всех застройщиков не хватит. Почему заморозились Патриотика и Эврика, от большого спроса? Апокалипсиса не будет но 20% застройщиков обанкротятся, остальные 80% снизят цену (может за исключением премиум сегмента, там сбережений хватит на несколько поколений вперед).
Экономика страны не тянет тот жир, в котором жил (и продолжает жить) Киев.
Долярчик написав:То що, летимо в 0 і за бетон скоро будуть давати лише в морду?
Я навіть не знаю за що вболівати (ракету Фалькон чи Йеллов сабмарін) - мені потрібно для себе поміняти 1к в іпенях на 2к в прицентральних районах. Якщо подешевшає - чи зможу я продати свою? А як подорожчає, то не зможу купити щось нормальне. Плюс для цієї операції потрібна хороша ліквідність ринку. Бо збираюся в іпотеку 10%)). Один раз вже взяв іпотеку в 12 році, тоді платіж становив половину від доходу. А за декілька років платіж був той самий, але знецінився в рази та і гривневі доходи зазвичай ростуть. Думаю з 10%-ною іпотекою буде так само. Це як ставити на пониження на біржі. Я думаю зміг би підзбирати і купити без іпотеки. Але хочеться ризикнути. Ну і ще одне, в недалекій перспективі майорить одруження, хочеться до того встигнути. Бо є вже у однокурсників приклади, продав однуху, розширився після шлюбу і отримав 1/3 у залишку після розлучення. Зараз починає новий 10-літній цикл скирдування. Ну його нафіг.