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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4191419241934194>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:41

  flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html
Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.

Накаркал Хомяк про забитые досками окна. Только не там где хотел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:45

  hume написав:
  ivswise написав:
  vitaliian написав:из бетона выйти без потерь на сегодня уже проблема


Наблюдаю як народ із першої черги республіки виходить: об"яви висять місяцями, ціна не змінюється.

Не хотят люди платить по 1,3-1,4 куе квадрат

Не хотят люди платить по 1,3-1,4 куе квадрат в хорошо и модно причесанном, но все-таки, комфорте (на грани с экономом) на окраине города. Люди помнят ЦП по 1800 и Тетрис па 2200. На этом фоне 1.3-1.4 за Республику выглядят очень нескромно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 04 чер, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:45

  airmax78 написав:Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).


Я не сервис торговых сигналов - решения пусть каждый принимает сам. А мы здесь (и вы, и я, и остальные) в ходе дискуссии создаем предпосылки для этих решений.

  airmax78 написав:Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.


В Варшаве без дешевых кредитов сейчас были бы цены немного ниже, чем есть, а в Киеве с дешевыми кредитами - немного выше, чем есть. Нет ни единой причины, по которой КРЖН должен подтянуться к ВРЖН без 1) увеличения доходов киевлян до уровня доходов "варшавян", а также 2) увеличения инвестиционной привлекательности Украины до уровня Польши.

PS: в 2006-2008-м гг во время ипотечного безумия было еще и производственное, зарплатное и общеэкономическое безумие. Даже если сегодня рукотворно сделать хороший финансовый продукт, вы не добьетесь тем самым решения фундаментальных экономических проблем деинструализации и отсутствия инвестиционного спроса
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 04 чер, 2020 12:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:себестоимость строительства м2 НИЖЕ 600 уе м2. Именно с такой цены начинает формироваться стоимость квартиры на этапе котлована. https://atlant.build/podbor-kvartir?pro ... al=1279_24

если смотреть на 4 к квартиру , то там 1 512 000 грн за 107 метров. 530 баксов при нынешнем курсе скупки. Это продажа. А себестоимость?
Кстати, 4К можно легко переделать в 1к и 2к. Планировка удачна в этом плане.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:В Варшаве без дешевых кредитов сейчас были бы цены немного ниже, чем есть, а в Киеве с дешевыми кредитами - немного выше, чем есть. Нет ни единой причины, по которой КРЖН должен подтянуться к ВРЖН без 1) увеличения доходов киевлян до уровня доходов "варшавян", а также 2) увеличения инвестиционной привлекательности Украины до уровня Польши
допускаю что в Варшаве цены были бы выше Киевских, это европейская столица, многие компании имеют там штаб-квартиры, привлекают соответствующий высокооплачиваемый персонал.

https://biz.liga.net/all/it/novosti/hew ... v-varshavu

Из Украины вывели подразделение HP, специализирующееся на разработке персональных систем и ПК. Изменения прошли в рамках реструктуризации HP

Компания Hewlett Packard решила перевести украинский офис Hewlett Packard Inc. в Польшу. Об этом сообщил один из участников украинского ИТ-рынка, пожелавший остаться не названным.

По его словам, это произошло несколько недель назад. "Сотрудники уже переехали в Варшаву", - рассказал собеседник ЛІГА.net. Второе подразделение HP (Hewlett Packard Enterprise), по информации собеседника, продолжит работу в стране.

Напомним, что HP в конце прошлого года приняла решение разделить бизнес на две компании Hewlett Packard Inc. и Hewlett Packard Enterprise. Первая занимается разработкой и производством компьютерных систем и принтеров. Вторая сосредоточена на разработке ПО, обслуживании корпоративных клиентов и технологической инфраструктуры.

В лондонском офисе в ответ на запрос ЛІГА.net прислали официальное сообщение, которое подтверждает изменение в украинском офисе. Из которого следует, что компьютерное подразделение HP будет работать в Украине через партнеров, что косвенно подтверждает переезд компании.


https://ain.ua/2017/12/04/intel-oficial ... skij-ofis/
Intel официально закрыл украинский офис

Крупнейший производитель микропроцессоров, американская компания Intel, закрыла украинский офис. Решение о ликвидации юрлица «Интел Украина» появилось в Едином госреестре 1 декабря 2017 года.

Согласно процедуре, уже назначен ликвидатор. Кредиторы компании могут заявить свои требования в течение двух месяцев — до 1 февраля 2018 года. Руководитель представительств Intel в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита рассказал AIN.UA, что с 1 декабря уже не работает в компании.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:00

  барабашов написав:vitaliian себестоимость строительства м2 НИЖЕ 600 уе м2. Именно с такой цены начинает формироваться стоимость квартиры на этапе котлована. https://atlant.build/podbor-kvartir?pro ... al=1279_24

800-900 уе красная цена сданного новостроя, хрущёвки могут (и должны) продаваться дешевле. Всё что выше 900 уе - доплата за ремонт и локацию.

900 дол/м2, тобто 36 000 дол за 1к новобуд чи 2к "хрущовку" - то ціна нерухомості в столиці країни третього світу. Подібні ціни, очевидно, є в Молдавії, Таджикистані, Гватемалі. :mrgreen:
  vitaliian написав:Кроме того кирпич в Киеве стоит столько же как кирпич в Полтаве, почему на выходе киевский м2 должен быть в разы дороже?
Крім цегли, є ще земля під будиинком, праця найманих робітників-будівельників, комунікації.
І націнка за столицю.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 04 чер, 2020 13:02, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:01

  Faceless написав:
В реальном мире вообще довольно мало что соответствует гауссиане, в финансах - тем более. Ну вы же не собираетесь всю формулировку нормального распределения свести к "магическим х3", надеюсь. У Талеба на эту тему немало рассуждений.
Но тут мало того, что оценка числа зарабатывающих более опреленного уровня исходя из нормального распределения крайне сомнительна. Еще более сомнительным является сравнение этой цифры с числом покупателей на РН. Мало того, что фактор тут не доход, а сбережения/капитал, доход это производная сбережений. Так ещё и то, что спрос формируют и часть продавцов, не входящие в указанные критерии, да и в принципе, наличие средств не делает человека автоматически покупателем


Доход - производная сбережений??? Для скольки % украинцев? Уверяю вас, что для большинства - наоборот, сбережения являются производной доходов. Мы - страна трудовых доходов, у нас практически нет ни финансового рынка, ни другой сферы услуг, позволяющей массово зарабатывать пассивный доход. Ну и уж тем более, мы - страна наемных работников, а не бизнесменов.

Возвращаясь к началу дискуссии, я так и не увидел ответа (ни от кого - это не только вам адресовано) на вопрос, кто будет формировать спрос на КРЖН следующие 5 лет?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:03

Зробимо їх(забудовників) разом! ©®™)))

  The_Rebel написав:збираюся в іпотеку 10%)).

І я також))
ДавайТЕ збиратися разом)))
  The_Rebel написав:Я думаю зміг би підзбирати і купити без іпотеки. Але хочеться ризикнути

І я також))
ДавайТЕ ризикувати разом! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:04

  zРадио написав:Возвращаясь к началу дискуссии, я так и не увидел ответа (ни от кого - это не только вам адресовано) на вопрос, кто будет формировать спрос на КРЖН следующие 5 лет?

Я подібне питання ставив тут вже 100 разів, не меньше.
Мовчать наші пани((((
Знають, що демографія в глибокому мінусі, а економіка - глибоко в сраці.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Мы - страна трудовых доходов, у нас практически нет ни финансового рынка, ни другой сферы услуг, позволяющей массово зарабатывать пассивный доход.

При этом стоит не забывать, что пассивных доход одних-это очень активная работа других. А условия для активной работы у нас нет-все едут за этим в Польшу и далее
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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