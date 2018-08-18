Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.
Накаркал Хомяк про забитые досками окна. Только не там где хотел.
vitaliian написав:из бетона выйти без потерь на сегодня уже проблема
Наблюдаю як народ із першої черги республіки виходить: об"яви висять місяцями, ціна не змінюється.
Не хотят люди платить по 1,3-1,4 куе квадрат
Не хотят люди платить по 1,3-1,4 куе квадрат в хорошо и модно причесанном, но все-таки, комфорте (на грани с экономом) на окраине города. Люди помнят ЦП по 1800 и Тетрис па 2200. На этом фоне 1.3-1.4 за Республику выглядят очень нескромно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 04 чер, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Не надо круши покупать. НО вы сидите где-то на удаленке, нос из квартиры не высовываете, смотрите на статистику и делаете далеко идущие выводы. При этом непонятно, что вы призываете делать на основании ваших выводов. Не покупать недвигу в Киеве? ОК. Здесь, вроде, никто особо это делать не спешит (кроме, как я понял, Жеки 79, который где-то забетонировался "на всю каклету" во время карантина).
Я не сервис торговых сигналов - решения пусть каждый принимает сам. А мы здесь (и вы, и я, и остальные) в ходе дискуссии создаем предпосылки для этих решений.
airmax78 написав:Вопрос Первого, перефразирую: где бы сейчас были цены Варшавы, если бы там не было ипотеки под 4-5% годовых и народу приходилось бы, как в Киеве, покупать за свои. И где бы были киевские цены, если бы, как в Варшаве, можно было пойти и получить ипотеку под пусть даже не 4-5, но хотя бы под 9-10% годовых.
В Варшаве без дешевых кредитов сейчас были бы цены немного ниже, чем есть, а в Киеве с дешевыми кредитами - немного выше, чем есть. Нет ни единой причины, по которой КРЖН должен подтянуться к ВРЖН без 1) увеличения доходов киевлян до уровня доходов "варшавян", а также 2) увеличения инвестиционной привлекательности Украины до уровня Польши.
PS: в 2006-2008-м гг во время ипотечного безумия было еще и производственное, зарплатное и общеэкономическое безумие. Даже если сегодня рукотворно сделать хороший финансовый продукт, вы не добьетесь тем самым решения фундаментальных экономических проблем деинструализации и отсутствия инвестиционного спроса
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 04 чер, 2020 12:50, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:себестоимость строительства м2 НИЖЕ 600 уе м2. Именно с такой цены начинает формироваться стоимость квартиры на этапе котлована. https://atlant.build/podbor-kvartir?pro ... al=1279_24
если смотреть на 4 к квартиру , то там 1 512 000 грн за 107 метров. 530 баксов при нынешнем курсе скупки. Это продажа. А себестоимость? Кстати, 4К можно легко переделать в 1к и 2к. Планировка удачна в этом плане.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
zРадио написав:В Варшаве без дешевых кредитов сейчас были бы цены немного ниже, чем есть, а в Киеве с дешевыми кредитами - немного выше, чем есть. Нет ни единой причины, по которой КРЖН должен подтянуться к ВРЖН без 1) увеличения доходов киевлян до уровня доходов "варшавян", а также 2) увеличения инвестиционной привлекательности Украины до уровня Польши
допускаю что в Варшаве цены были бы выше Киевских, это европейская столица, многие компании имеют там штаб-квартиры, привлекают соответствующий высокооплачиваемый персонал.
Из Украины вывели подразделение HP, специализирующееся на разработке персональных систем и ПК. Изменения прошли в рамках реструктуризации HP
Компания Hewlett Packard решила перевести украинский офис Hewlett Packard Inc. в Польшу. Об этом сообщил один из участников украинского ИТ-рынка, пожелавший остаться не названным.
По его словам, это произошло несколько недель назад. "Сотрудники уже переехали в Варшаву", - рассказал собеседник ЛІГА.net. Второе подразделение HP (Hewlett Packard Enterprise), по информации собеседника, продолжит работу в стране.
Напомним, что HP в конце прошлого года приняла решение разделить бизнес на две компании Hewlett Packard Inc. и Hewlett Packard Enterprise. Первая занимается разработкой и производством компьютерных систем и принтеров. Вторая сосредоточена на разработке ПО, обслуживании корпоративных клиентов и технологической инфраструктуры.
В лондонском офисе в ответ на запрос ЛІГА.net прислали официальное сообщение, которое подтверждает изменение в украинском офисе. Из которого следует, что компьютерное подразделение HP будет работать в Украине через партнеров, что косвенно подтверждает переезд компании.
Крупнейший производитель микропроцессоров, американская компания Intel, закрыла украинский офис. Решение о ликвидации юрлица «Интел Украина» появилось в Едином госреестре 1 декабря 2017 года.
Согласно процедуре, уже назначен ликвидатор. Кредиторы компании могут заявить свои требования в течение двух месяцев — до 1 февраля 2018 года. Руководитель представительств Intel в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита рассказал AIN.UA, что с 1 декабря уже не работает в компании.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:vitaliian себестоимость строительства м2 НИЖЕ 600 уе м2. Именно с такой цены начинает формироваться стоимость квартиры на этапе котлована. https://atlant.build/podbor-kvartir?pro ... al=1279_24
800-900 уе красная цена сданного новостроя, хрущёвки могут (и должны) продаваться дешевле. Всё что выше 900 уе - доплата за ремонт и локацию.
900 дол/м2, тобто 36 000 дол за 1к новобуд чи 2к "хрущовку" - то ціна нерухомості в столиці країни третього світу. Подібні ціни, очевидно, є в Молдавії, Таджикистані, Гватемалі.
vitaliian написав:Кроме того кирпич в Киеве стоит столько же как кирпич в Полтаве, почему на выходе киевский м2 должен быть в разы дороже?
Крім цегли, є ще земля під будиинком, праця найманих робітників-будівельників, комунікації. І націнка за столицю.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 04 чер, 2020 13:02, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Faceless написав: В реальном мире вообще довольно мало что соответствует гауссиане, в финансах - тем более. Ну вы же не собираетесь всю формулировку нормального распределения свести к "магическим х3", надеюсь. У Талеба на эту тему немало рассуждений. Но тут мало того, что оценка числа зарабатывающих более опреленного уровня исходя из нормального распределения крайне сомнительна. Еще более сомнительным является сравнение этой цифры с числом покупателей на РН. Мало того, что фактор тут не доход, а сбережения/капитал, доход это производная сбережений. Так ещё и то, что спрос формируют и часть продавцов, не входящие в указанные критерии, да и в принципе, наличие средств не делает человека автоматически покупателем
Доход - производная сбережений??? Для скольки % украинцев? Уверяю вас, что для большинства - наоборот, сбережения являются производной доходов. Мы - страна трудовых доходов, у нас практически нет ни финансового рынка, ни другой сферы услуг, позволяющей массово зарабатывать пассивный доход. Ну и уж тем более, мы - страна наемных работников, а не бизнесменов.
Возвращаясь к началу дискуссии, я так и не увидел ответа (ни от кого - это не только вам адресовано) на вопрос, кто будет формировать спрос на КРЖН следующие 5 лет?
The_Rebel написав:Я думаю зміг би підзбирати і купити без іпотеки. Але хочеться ризикнути
І я також)) ДавайТЕ ризикувати разом!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!