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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4191419241934194

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:І націнка за столицю.
существует до тех пор пока за нее готовы платить, то есть в головах и в кошельках (кошелек даже первичнее, голова отрезвляется пропорционально наполнению кошелька)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:16

  vitaliian написав:
  Frant написав:І націнка за столицю.
существует до тех пор пока за нее готовы платить, то есть в головах и в кошельках (кошелек даже первичнее, голова отрезвляется пропорционально наполнению кошелька)

В усіх столицях житло дорожче, ніж в пересічних обл. центрах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:кто будет формировать спрос на КРЖН следующие 5 лет?
те же кто и формировал его ранее, если нас не захватят марсиане, (иностранцам наша недвижимость неинтересна, из нее сложно выходить), другой вопрос увеличились или упали их доходы, не пропало ли желание инвестировать в эту отрасль, устраивает ли их 2-8% рентабельность арендного бизнеса В ГРИВНЕ и сложность выхода из бетона в кеш.

Покупателей в ближайщее годы ждёт переосмысление, так ли уж выгоден для проживания сам Киев и киевский бетон как составная часть.
vitaliian
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