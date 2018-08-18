существует до тех пор пока за нее готовы платить, то есть в головах и в кошельках (кошелек даже первичнее, голова отрезвляется пропорционально наполнению кошелька)
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Додано: Чет 04 чер, 2020 13:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:16
В усіх столицях житло дорожче, ніж в пересічних обл. центрах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
те же кто и формировал его ранее, если нас не захватят марсиане, (иностранцам наша недвижимость неинтересна, из нее сложно выходить), другой вопрос увеличились или упали их доходы, не пропало ли желание инвестировать в эту отрасль, устраивает ли их 2-8% рентабельность арендного бизнеса В ГРИВНЕ и сложность выхода из бетона в кеш.
Покупателей в ближайщее годы ждёт переосмысление, так ли уж выгоден для проживания сам Киев и киевский бетон как составная часть.
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