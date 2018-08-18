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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41924193419441954196>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:16

  vitaliian написав:
  Frant написав:І націнка за столицю.
существует до тех пор пока за нее готовы платить, то есть в головах и в кошельках (кошелек даже первичнее, голова отрезвляется пропорционально наполнению кошелька)

В усіх столицях житло дорожче, ніж в пересічних обл. центрах.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:кто будет формировать спрос на КРЖН следующие 5 лет?
те же кто и формировал его ранее, если нас не захватят марсиане, (иностранцам наша недвижимость неинтересна, из нее сложно выходить), другой вопрос увеличились или упали их доходы, не пропало ли желание инвестировать в эту отрасль, устраивает ли их 2-8% рентабельность арендного бизнеса В ГРИВНЕ и сложность выхода из бетона в кеш.

Покупателей в ближайщее годы ждёт переосмысление, так ли уж выгоден для проживания сам Киев и киевский бетон как составная часть.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:27

  vitaliian написав:те же кто и формировал его ранее


Тем же не нужно решать жилищный вопрос с такой частотой. Прошлую "пятилетку", если верить завсегдатаям ветки, это были ИТ-шники и переселенцы.

Так что я скорее соглашусь с Frant, что сегодня это некие неназванные сферические покупатели в вакууме - крупных пластов платежеспособного спроса нет.

Была попытка фантазий с землей. Но в ходе дискуссии, вроде как, разобрались, что открытие нового инвестиционного рынка скорее снижает приток денег в КРЖН (делит то, что раньше доставалось только одному), нежели увеличивает его.

Остается только "конец доллара" - я даже не знаю, за что еще можно будет ухватиться загонщикам в ближайшее время :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В усіх столицях житло дорожче, ніж в пересічних обл. центрах.

ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКЕ И ИПОТЕКЕ

В среднем стоимость 1 м2 жилья в Братиславе составляет 1670 €.
Стоимость аренды жилья в Братиславе зависит от расположения по отношению к центру города. Однокомнатную квартиру можно снять за 350–500 €, двухкомнатную — за 450–700 €, трехкомнатную — за 600–900 €.

Кошице Цены на недвижимость уступают только Братиславе. В среднем за 1 м2 придется заплатить около 950–1000 €. Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 300–450 €, двухкомнатной — в 400–600 €, трехкомнатной — в 500–750 €.

Это не мешает им сдаваться по одинаковой цене, мне об этом говорил 10 лет назад знакомый, он купил квартиру в Кошице, которую сдал и снял за те же деньги в Братиславе.

Для справки
ВВП Словакии $37268 (ППС, 2019)
ВВП Украины $9283 (ППС, 111 место, 2018)

население Словакии 5,4 млн

  zРадио написав:крупных пластов платежеспособного спроса нет.

Мы же пока не Сомали. Чиновники, коррупционеры, топ-менеджеры, политики, успешные фермеры, заробитчане. Хотя в эконом сегменте наверное только фермеры и заробитчане.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:40

  vitaliian написав:
  zРадио написав:кто будет формировать спрос на КРЖН следующие 5 лет?
те же кто и формировал его ранее, если нас не захватят марсиане, (иностранцам наша недвижимость неинтересна, из нее сложно выходить), другой вопрос увеличились или упали их доходы, не пропало ли желание инвестировать в эту отрасль, устраивает ли их 2-8% рентабельность арендного бизнеса В ГРИВНЕ и сложность выхода из бетона в кеш.

Покупателей в ближайщее годы ждёт переосмысление, так ли уж выгоден для проживания сам Киев и киевский бетон как составная часть.

Треба грати на випередження, сідати в рОкету і юююююхххххуууууууууууууу підкорювати Марс :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:41

  The_Rebel написав:
  Долярчик написав:То що, летимо в 0 і за бетон скоро будуть давати лише в морду? :D

Я навіть не знаю за що вболівати (ракету Фалькон чи Йеллов сабмарін) - мені потрібно для себе поміняти 1к в іпенях на 2к в прицентральних районах. Якщо подешевшає - чи зможу я продати свою? А як подорожчає, то не зможу купити щось нормальне. Плюс для цієї операції потрібна хороша ліквідність ринку. Бо збираюся в іпотеку 10%)). Один раз вже взяв іпотеку в 12 році, тоді платіж становив половину від доходу. А за декілька років платіж був той самий, але знецінився в рази та і гривневі доходи зазвичай ростуть. Думаю з 10%-ною іпотекою буде так само. Це як ставити на пониження на біржі. Я думаю зміг би підзбирати і купити без іпотеки. Але хочеться ризикнути. Ну і ще одне, в недалекій перспективі майорить одруження, хочеться до того встигнути. Бо є вже у однокурсників приклади, продав однуху, розширився після шлюбу і отримав 1/3 у залишку після розлучення. Зараз починає новий 10-літній цикл скирдування. Ну його нафіг.

був би розумнив взяв би при розширенні ще одну кавалірку, які би потім здавали, а на отриманий кешфлоу орендували 3к
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Остается только "конец доллара"


При конце доллара, цена бетону будет "грошь цена в базарный день", ибо тогда будет стоять вопрос..как выжить, а не где жить...почитайте историю по теме примеров Веймарской Республики или Венесуэлы.

И да, бариста задержится, аренда падать...

Карантин в Киеве могут снова ужесточить - Минздрав.
https://korrespondent.net/city/kiev/423 ... t-mynzdrav
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:При конце доллара, цена бетону будет "грошь цена в базарный день", ибо тогда будет стоять вопрос..как выжить, а не где жить...почитайте историю по теме примеров Веймарской Республики или Венесуэлы.
при конце доллара наемный труд будет интересен за еду и ночлег, а дома с огородами взлетят в цене. С чего вы взяли что конец доллару наступит, северная Корея палками завоюет США?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:48

  drevlyanin написав:Хio говорит, что все побегут по 2 куе /га покупать паи, чтоб сдать их (пай, не гектар) по цене максимум 5 кгрн в год. Или забрать зерном :mrgreen: хотя он наверное имел ввиду самому обрабатывать на тракторе (трактор нас вылечит)

При сегодняшних приблизительных ценах это напрочь не выгодно. Да, возможно при официальном белом рынке цена аренды поднимется, но агрохолдинг выкрутить тебя как тряпочку при аренде твоей земли, так как она (земля) будет представлять интерес только одному арендотору, тот который обрабатывает землю в твоём регионе. Если не согласиться, то ты теряешь, а агрохолдинг нет.


Ну смотрите, до 2008 землю покупали довольно охотно хоть и не очень законно. Мои родственники продали дедов пай за 38к$(меньше 2 га), знаю кейсы по знакомым с ценами до 70!
В прошлом году кум хотел сдыхаться от наследства, предложили 50 долларов за сотку если участок фасадный у асфальтированной дороги или граничит с жилой застройкой. К остальному интереса ноль. И это в десятке км. от КП. Слышал только о двух собственниках, которые сами обрабатывают свои паи, и то подальше от Киева. Остальные не горят желанием работать на земле, но и сильно дёшево вряд ли отдадут(кроме алкашей и т.п.). А дорого при теперешних раскладах , никто не заплатит. Потому и цена аренды такая.[/quote]



Спасибо за внимание.

Я говорил о покупке паев хотя бы от 50 га (100к$) такой кусок выгодно засеивать и собирать урожай по 5-6 т пшеницы с гектаров под ключ. Есть спец компании кототые этим занимаются.

Сдавать тупо в аренду это не интересно.
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 04 чер, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:а дома с огородами взлетят в цене.


Нет , Вы плохо читали историю.

Почитайте, сколько стоил средний дом в Германии во времена Веймарской Республики - примерно 20 марок - это 8 грамм 900 пробы.

Почитайте, сколько сейчас стоит нормальный дом в Венесуэле - примерно 1 унция.

Почему они не побежали на огороды, не умеют работать на Земле?
Выращивать на огородах будут бесплатно, самозахват называется.

Это местные лендлорды думают, что им будут сносить слитки мешками и разные физ. ништяки и падать в ноги.
Но боюсь, что будет удар влажной тряпкой по розовым окулярам.
Чукча2
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