В усіх столицях житло дорожче, ніж в пересічних обл. центрах.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:16
В усіх столицях житло дорожче, ніж в пересічних обл. центрах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
те же кто и формировал его ранее, если нас не захватят марсиане, (иностранцам наша недвижимость неинтересна, из нее сложно выходить), другой вопрос увеличились или упали их доходы, не пропало ли желание инвестировать в эту отрасль, устраивает ли их 2-8% рентабельность арендного бизнеса В ГРИВНЕ и сложность выхода из бетона в кеш.
Покупателей в ближайщее годы ждёт переосмысление, так ли уж выгоден для проживания сам Киев и киевский бетон как составная часть.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:27
Тем же не нужно решать жилищный вопрос с такой частотой. Прошлую "пятилетку", если верить завсегдатаям ветки, это были ИТ-шники и переселенцы.
Так что я скорее соглашусь с Frant, что сегодня это некие неназванные сферические покупатели в вакууме - крупных пластов платежеспособного спроса нет.
Была попытка фантазий с землей. Но в ходе дискуссии, вроде как, разобрались, что открытие нового инвестиционного рынка скорее снижает приток денег в КРЖН (делит то, что раньше доставалось только одному), нежели увеличивает его.
Остается только "конец доллара" - я даже не знаю, за что еще можно будет ухватиться загонщикам в ближайшее время
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКЕ И ИПОТЕКЕ
В среднем стоимость 1 м2 жилья в Братиславе составляет 1670 €.
Стоимость аренды жилья в Братиславе зависит от расположения по отношению к центру города. Однокомнатную квартиру можно снять за 350–500 €, двухкомнатную — за 450–700 €, трехкомнатную — за 600–900 €.
Кошице Цены на недвижимость уступают только Братиславе. В среднем за 1 м2 придется заплатить около 950–1000 €. Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 300–450 €, двухкомнатной — в 400–600 €, трехкомнатной — в 500–750 €.
Это не мешает им сдаваться по одинаковой цене, мне об этом говорил 10 лет назад знакомый, он купил квартиру в Кошице, которую сдал и снял за те же деньги в Братиславе.
Для справки
ВВП Словакии $37268 (ППС, 2019)
ВВП Украины $9283 (ППС, 111 место, 2018)
население Словакии 5,4 млн
Мы же пока не Сомали. Чиновники, коррупционеры, топ-менеджеры, политики, успешные фермеры, заробитчане. Хотя в эконом сегменте наверное только фермеры и заробитчане.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:40
Треба грати на випередження, сідати в рОкету і юююююхххххуууууууууууууу підкорювати Марс
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:41
був би розумнив взяв би при розширенні ще одну кавалірку, які би потім здавали, а на отриманий кешфлоу орендували 3к
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
При конце доллара, цена бетону будет "грошь цена в базарный день", ибо тогда будет стоять вопрос..как выжить, а не где жить...почитайте историю по теме примеров Веймарской Республики или Венесуэлы.
И да, бариста задержится, аренда падать...
Карантин в Киеве могут снова ужесточить - Минздрав.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
при конце доллара наемный труд будет интересен за еду и ночлег, а дома с огородами взлетят в цене. С чего вы взяли что конец доллару наступит, северная Корея палками завоюет США?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:48
Ну смотрите, до 2008 землю покупали довольно охотно хоть и не очень законно. Мои родственники продали дедов пай за 38к$(меньше 2 га), знаю кейсы по знакомым с ценами до 70!
В прошлом году кум хотел сдыхаться от наследства, предложили 50 долларов за сотку если участок фасадный у асфальтированной дороги или граничит с жилой застройкой. К остальному интереса ноль. И это в десятке км. от КП. Слышал только о двух собственниках, которые сами обрабатывают свои паи, и то подальше от Киева. Остальные не горят желанием работать на земле, но и сильно дёшево вряд ли отдадут(кроме алкашей и т.п.). А дорого при теперешних раскладах , никто не заплатит. Потому и цена аренды такая.[/quote]
Спасибо за внимание.
Я говорил о покупке паев хотя бы от 50 га (100к$) такой кусок выгодно засеивать и собирать урожай по 5-6 т пшеницы с гектаров под ключ. Есть спец компании кототые этим занимаются.
Сдавать тупо в аренду это не интересно.
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 04 чер, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет , Вы плохо читали историю.
Почитайте, сколько стоил средний дом в Германии во времена Веймарской Республики - примерно 20 марок - это 8 грамм 900 пробы.
Почитайте, сколько сейчас стоит нормальный дом в Венесуэле - примерно 1 унция.
Почему они не побежали на огороды, не умеют работать на Земле?
Выращивать на огородах будут бесплатно, самозахват называется.
Это местные лендлорды думают, что им будут сносить слитки мешками и разные физ. ништяки и падать в ноги.
Но боюсь, что будет удар влажной тряпкой по розовым окулярам.
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