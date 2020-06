Додано: Чет 04 чер, 2020 13:41

The_Rebel написав: Долярчик написав: То що, летимо в 0 і за бетон скоро будуть давати лише в морду? То що, летимо в 0 і за бетон скоро будуть давати лише в морду?

Я навіть не знаю за що вболівати (ракету Фалькон чи Йеллов сабмарін) - мені потрібно для себе поміняти 1к в іпенях на 2к в прицентральних районах. Якщо подешевшає - чи зможу я продати свою? А як подорожчає, то не зможу купити щось нормальне. Плюс для цієї операції потрібна хороша ліквідність ринку. Бо збираюся в іпотеку 10%)). Один раз вже взяв іпотеку в 12 році, тоді платіж становив половину від доходу. А за декілька років платіж був той самий, але знецінився в рази та і гривневі доходи зазвичай ростуть. Думаю з 10%-ною іпотекою буде так само. Це як ставити на пониження на біржі. Я думаю зміг би підзбирати і купити без іпотеки. Але хочеться ризикнути. Ну і ще одне, в недалекій перспективі майорить одруження, хочеться до того встигнути. Бо є вже у однокурсників приклади, продав однуху, розширився після шлюбу і отримав 1/3 у залишку після розлучення. Зараз починає новий 10-літній цикл скирдування. Ну його нафіг. Я навіть не знаю за що вболівати (ракету Фалькон чи Йеллов сабмарін) - мені потрібно для себе поміняти 1к в іпенях на 2к в прицентральних районах. Якщо подешевшає - чи зможу я продати свою? А як подорожчає, то не зможу купити щось нормальне. Плюс для цієї операції потрібна хороша ліквідність ринку. Бо збираюся в іпотеку 10%)). Один раз вже взяв іпотеку в 12 році, тоді платіж становив половину від доходу. А за декілька років платіж був той самий, але знецінився в рази та і гривневі доходи зазвичай ростуть. Думаю з 10%-ною іпотекою буде так само. Це як ставити на пониження на біржі. Я думаю зміг би підзбирати і купити без іпотеки. Але хочеться ризикнути. Ну і ще одне, в недалекій перспективі майорить одруження, хочеться до того встигнути. Бо є вже у однокурсників приклади, продав однуху, розширився після шлюбу і отримав 1/3 у залишку після розлучення. Зараз починає новий 10-літній цикл скирдування. Ну його нафіг.

був би розумнив взяв би при розширенні ще одну кавалірку, які би потім здавали, а на отриманий кешфлоу орендували 3к був би розумнив взяв би при розширенні ще одну кавалірку, які би потім здавали, а на отриманий кешфлоу орендували 3к

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

