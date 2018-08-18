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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41934194419541964197>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:53

  Чукча2 написав:
  zРадио написав:Остается только "конец доллара"


При конце доллара, цена бетону будет "грошь цена в базарный день", ибо тогда будет стоять вопрос..как выжить, а не где жить...почитайте историю по теме примеров Веймарской Республики или Венесуэлы.


Абсолютно согласен с вами по сути. Почему "конец доллара" и был взят в кавычки :D Речь шла именно о попытке загона, а не реальном конце доллара, в который я, во-первых, не верю, а во-вторых, как вы правильно описали, который чреват полным разрушением стоимостных рынков, включая, конечно же, и КРЖН.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно, не буду пугать местных лендлордов, гуляй братва)
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:10

  zРадио написав:Логика бомбилы-таксиста - стоять полдня у вокзала ждать одного лоха, чтобы "дешево не ездить". Кстати, где они сегодня? Рынок все расставил по местам.

Одного только проданного застройщиками перекупам и не проданного перекупами конечным покупателям хватит для обвала рынка в условиях низкого спроса!

Это уже много лет говорят, что если всё не проданное вывалят одномоментно на рынок, то обвалят рынок недвиги. Кстати, ровно тоже самое говорят и про долги США, мол, если штатам одномоментно предъявить к оплате их долги, то они обанкротятся. Ага, конечно :lol:
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:11

  Serg-ik написав:Вы решили, что строители так накушались, что могут позволить себе не работать за зарплату? Имею в виду девелоперов, а не бетонщиков
Вы думаете, что производители песка,цемента, бетона, арматуры,кирпича согласятся с тем, что у них исчезнет клиент? Не забывайте, все они кормятся от продажи материалов строителям и все работают не в убыток. Снизится спрос-подвинутся в прибыли, будут работать "на зарплату", но не станут отказываться от бизнеса. дешевле материал-дешевле конечный продукт.Бензин и электрика уже подешевели
Остановка строек УКО, Аркады, Укрбуда, проблемы у Фундамента. Плюс, ещё один девелопер говорит о выходе из рынка новостроев.
Видимо, уже не такой прибыльный рынок новостроек Киева, раз из него (некоторые застройщики) выводят капитал и не спешат строить за свои.
Т.е. дешево строить уже не получается, а дорого (в эконом сегменте) - не покупают.

Строители и отделочники сейчас легко сваливают забугор, в случае низких зп или безработице.
Снижение стоимости стройматериалов, чтобы завод не простаивал? Ну, хз, посмотрим
Востаннє редагувалось Sinica в Чет 04 чер, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:14

  flyman написав:був би розумнив взяв би при розширенні ще одну кавалірку, які би потім здавали, а на отриманий кешфлоу орендували 3к


От таку стратегію не розумію взагалі - по грошам ти виграєш , напевно . Але все інше не можна навіть і порівнювати . Зручність , впевненість , стабільність ... Бачив варіант ( сусід був деякий час ) - вони ходили більше 10 років - знімаючи квартири в одному будинку ... То більшу , то меншу - в залежності від фінансів , напевно ... Як на мене 1 к своя гріє краще 3к орендованої ...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Еще обед, но от последних 4-5 страниц у меня остался только один вопрос: на какое кладбище ползти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:21

  airmax78 написав:Еще обед, но от последних 4-5 страниц у меня остался только один вопрос: на какое кладбище ползти.



Байковое. Место от 30 000. Кстати, хорошее вложение)
chizh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Еще обед, но от последних 4-5 страниц у меня остался только один вопрос: на какое кладбище ползти.
ешьте здоровую пищу и живите 100 лет!

Ты одессит Мишка а это значит что не страшны тебе ни горе ни беда
Ведь ты моряк Мишка моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sinica написав:дешево строить уже не получается, а дорого - не покупают.

Но мало кто пробовал строить быстро.
По быстроте помню Только Ковальскую на "Зелёном острове-2", 1 г и 9 мес от котлована до сдачи. Кто такую же скорость показывал?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  chizh написав:Байковое. Место от 30 000. Кстати, хорошее вложение)
Если кому -то продать. Если для себя-это фиаско
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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