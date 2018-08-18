Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: В реальном мире вообще довольно мало что соответствует гауссиане, в финансах - тем более. Ну вы же не собираетесь всю формулировку нормального распределения свести к "магическим х3", надеюсь. У Талеба на эту тему немало рассуждений. Но тут мало того, что оценка числа зарабатывающих более опреленного уровня исходя из нормального распределения крайне сомнительна. Еще более сомнительным является сравнение этой цифры с числом покупателей на РН. Мало того, что фактор тут не доход, а сбережения/капитал, доход это производная сбережений. Так ещё и то, что спрос формируют и часть продавцов, не входящие в указанные критерии, да и в принципе, наличие средств не делает человека автоматически покупателем
Доход - производная сбережений??? Для скольки % украинцев? Уверяю вас, что для большинства - наоборот, сбережения являются производной доходов. Мы - страна трудовых доходов, у нас практически нет ни финансового рынка, ни другой сферы услуг, позволяющей массово зарабатывать пассивный доход. Ну и уж тем более, мы - страна наемных работников, а не бизнесменов.
Возвращаясь к началу дискуссии, я так и не увидел ответа (ни от кого - это не только вам адресовано) на вопрос, кто будет формировать спрос на КРЖН следующие 5 лет?
Функция доходов является производной функции сбережений, так же как скорость - производная функции пути. Если сбережения это S, а доходы I, то I(t) = S(t) '. Вроде так
Кто будет формировать? Те же категории, что формировали спрос и до того. Киевляне, которые хотят улучшить жилищные условия. Понаехи, которые хотят купить свое и съехать с аренды. Те, кто покупают под аренду - они не исчезнут, но вероятно их число поубавится.
Faceless написав:Я вот все думаю, можно ли в аренду сдавать
тем кто прячется от налоговой.
Повернення більш жорсткого карантину ймовірне вже у червні, оскільки Україна наразі йде за "жовтим" і "чорним" сценарієм. Про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська Школа Економіки (KSE).
"Ймовірність повернення більш жорсткого карантину - висока. Чи дійсно карантин повернеться - буде залежати від рішень уряду. Однак людям та бізнесу варто готуватися до цього вже сьогодні", - заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов під час онлайн-презентації епідмоделі KSE у четвер.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Кто следит за рынком аренды, вопрос. Заметил, что последнее время идет большой выброс студий. Чем можно это объяснить?
Студии могли сдаваться посуточно и студентам, которым сейчас квартиры стали не нужными.
Демография, как бы, тоже не на руку студиям играет. Барбер берет в жены официантку и вместо двух студий начинают снимать двушку. Взамен приезжает из провинции младший брат официантки. А у барбера младших братьев/сестер нет вообще.