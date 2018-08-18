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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4194419541964197>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 79
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
32%
25
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
В реальном мире вообще довольно мало что соответствует гауссиане, в финансах - тем более. Ну вы же не собираетесь всю формулировку нормального распределения свести к "магическим х3", надеюсь. У Талеба на эту тему немало рассуждений.
Но тут мало того, что оценка числа зарабатывающих более опреленного уровня исходя из нормального распределения крайне сомнительна. Еще более сомнительным является сравнение этой цифры с числом покупателей на РН. Мало того, что фактор тут не доход, а сбережения/капитал, доход это производная сбережений. Так ещё и то, что спрос формируют и часть продавцов, не входящие в указанные критерии, да и в принципе, наличие средств не делает человека автоматически покупателем


Доход - производная сбережений??? Для скольки % украинцев? Уверяю вас, что для большинства - наоборот, сбережения являются производной доходов. Мы - страна трудовых доходов, у нас практически нет ни финансового рынка, ни другой сферы услуг, позволяющей массово зарабатывать пассивный доход. Ну и уж тем более, мы - страна наемных работников, а не бизнесменов.

Возвращаясь к началу дискуссии, я так и не увидел ответа (ни от кого - это не только вам адресовано) на вопрос, кто будет формировать спрос на КРЖН следующие 5 лет?


Функция доходов является производной функции сбережений, так же как скорость - производная функции пути. Если сбережения это S, а доходы I, то I(t) = S(t) '. Вроде так

Кто будет формировать? Те же категории, что формировали спрос и до того. Киевляне, которые хотят улучшить жилищные условия. Понаехи, которые хотят купить свое и съехать с аренды. Те, кто покупают под аренду - они не исчезнут, но вероятно их число поубавится.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:33

за перекупів сльози плакав =>
Украинцам резко подняли налоги с продаж квартир и авто: как аукнулось требование МВФ https://www.obozrevatel.com/economics/f ... platit.htm
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

chizh написав:
  airmax78 написав:Еще обед, но от последних 4-5 страниц у меня остался только один вопрос: на какое кладбище ползти.



Байковое. Место от 30 000. Кстати, хорошее вложение)
Я вот все думаю, можно ли в аренду сдавать
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Я вот все думаю, можно ли в аренду сдавать
тем кто прячется от налоговой.

Повернення більш жорсткого карантину ймовірне вже у червні, оскільки Україна наразі йде за "жовтим" і "чорним" сценарієм.
Про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська Школа Економіки (KSE).

"Ймовірність повернення більш жорсткого карантину - висока. Чи дійсно карантин повернеться - буде залежати від рішень уряду. Однак людям та бізнесу варто готуватися до цього вже сьогодні", - заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов під час онлайн-презентації епідмоделі KSE у четвер.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:39

  Sinica написав:
  Vlad442 написав:Кто следит за рынком аренды, вопрос. Заметил, что последнее время идет большой выброс студий. Чем можно это объяснить?
Студии могли сдаваться посуточно и студентам, которым сейчас квартиры стали не нужными.

Демография, как бы, тоже не на руку студиям играет. Барбер берет в жены официантку и вместо двух студий начинают снимать двушку. Взамен приезжает из провинции младший брат официантки. А у барбера младших братьев/сестер нет вообще.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Я вот все думаю, можно ли в аренду сдавать

Надо изучать. Если там хоронить, а через 3 и более месяцев просить перезахорнить в месте попроще. И так много раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:45

  Serg-ik написав:Но мало кто пробовал строить быстро.

"Швидко, якісно, дешево" - можна вибрати лише 2 (два) пункти.
  Чукча2 написав:удар влажной тряпкой по розовым окулярам.

Майже всі ці пани втекли з форуму.
Немає кому розказувати казки про окуєнні зарплати київских парковщиків, чоботярів і таксистів....
Востаннє редагувалось Frant в Чет 04 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:Я вот все думаю, можно ли в аренду сдавать

Надо изучать. Если там хоронить, а через 3 и более месяцев просить перезахорнить в месте попроще. И так много раз.

На стандартном участке разместить стеллу с ячейками и туда урны с прахом гравировкой.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:49

  Frant написав:
  Serg-ik написав:Но мало кто пробовал строить быстро.

"Швидко, якісно, дешево" - можна вибрати лише 2 (два) пункти.
судя по патриотике - ни одного.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:52

  Faceless написав:
chizh написав:
  airmax78 написав:Еще обед, но от последних 4-5 страниц у меня остался только один вопрос: на какое кладбище ползти.



Байковое. Место от 30 000. Кстати, хорошее вложение)
Я вот все думаю, можно ли в аренду сдавать


нет, тут только в одну сторону.
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