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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:53
Faceless написав: Serg-ik написав: Faceless написав:
Я вот все думаю, можно ли в аренду сдавать
Надо изучать. Если там хоронить, а через 3 и более месяцев просить перезахорнить в месте попроще. И так много раз.
На стандартном участке разместить стеллу с ячейками и туда урны с прахом гравировкой.
Подзахоранивать- только родственников.
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chizh
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Додано: Чет 04 чер, 2020 14:59
chizh написав:
нет, тут только в одну сторону.
Не будем загадывать. Времена меняются, и возможно придут к власти молодые энергичные люди и проведут "реновацию" кладбищ (с хрущовками все таки сложнее).
Сколько можно лежать на байковом, скажем, занимая хорошее место? Все кто дольше 50-70 лет пойдут на переезд, а их места могут занять люди подостойнее, побогаче.
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vano80
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:05
vano80 написав: chizh написав:
нет, тут только в одну сторону.
Не будем загадывать. Времена меняются, и возможно придут к власти молодые энергичные люди и проведут "реновацию" кладбищ (с хрущовками все таки сложнее).
Сколько можно лежать на байковом, скажем, занимая хорошее место? Все кто дольше 50-70 лет пойдут на переезд, а их места могут занять люди подостойнее, побогаче.
От ви вже з"їхали ... Хоч по суті так і повинно бути - четверте покоління до предків на цвинтарі вже не ходить і нічого там не робить . Могили просто занепадають . Підхід треба міняти в принципі ....
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Puente
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:06
Faceless написав:
Функция доходов является производной функции сбережений, так же как скорость - производная функции пути. Если сбережения это S, а доходы I, то I(t) = S(t) '. Вроде так
Прям новое слово в экономической мысли, не меньше. Сбережения вообще не имеют производных, не превратившись в инвестиции. А появляются они (сбережения) из непотраченных на расходы доходов.
Пока вы ничего не произвели, неоткуда взяться доходам, из которых появляются сбережения. А средствам производства неоткуда взяться без труда. Поэтому, доходы - это производная труда, а сбережения - производная доходов.
PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации, но, замечу, в этот раз не я начал
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zРадио
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:16
zРадио написав: Faceless написав:
Функция доходов является производной функции сбережений, так же как скорость - производная функции пути. Если сбережения это S, а доходы I, то I(t) = S(t) '. Вроде так
Прям новое слово в экономической мысли, не меньше. Сбережения вообще не имеют производных, не превратившись в инвестиции. А появляются они (сбережения) из непотраченных на расходы доходов.
Пока вы ничего не произвели, неоткуда взяться доходам, из которых появляются сбережения. А средствам производства неоткуда взяться без труда. Поэтому, доходы - это производная труда, а сбережения - производная доходов.
PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации, но, замечу, в этот раз не я начал
Вы, наверное, таки давно забыли курс высшей математики, потому не помните, что такое производная фунции? Ну хоть Википедию посмотрите. У вас явные проблемы с терминологией. В частности с тем, что называется "производная" (на украинском "похідна")
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Faceless
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:19
zРадио написав:
PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации
Естественною. Всем давно известно, что доходы-это напечатанная гривна, быстро переведенная в бакс. Труд-доход-сбережения-это для лохов )))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:24
Serg-ik написав: zРадио написав:
PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации
Естественною. Всем давно известно, что доходы-это напечатанная гривна, быстро переведенная в бакс. Труд-доход-сбережения-это для лохов )))
Апплодирую стоя. Новый Адам Смит прям.
А то эти до дифуров дойдут спустя пару страниц. Еще через пару дней до теории суперструн
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sequence
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:32
Serg-ik написав: Sinica написав:
дешево строить уже не получается, а дорого - не покупают.
Но мало кто пробовал строить быстро.
По быстроте помню Только Ковальскую на "Зелёном острове-2", 1 г и 9 мес от котлована до сдачи. Кто такую же скорость показывал?
Для этого нужно стабильное финансирование и много денег.
А их нету, по-этому и строят долго и с задержками
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Sinica
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:41
Libo написав:
Трамп $2 триллиона сейчас печатает и выделяет на развитие инфраструктуры - дороги, мосты тоннели и пр.
Мы бы тоже сейчас могли несколько сотен миллиардов напечатать и потратить на инфраструктуру.
Но для этого надо:
1. Контракты давать только украинским компаниям.
2. Для надзора и контроля на строительством приглашать авторитетные зарубежные фирмы, как это практикует ВБ в своих проектах.
3. Пригласить международный антикоррупционный суд под эгидой ООН, как это сделала Гватемала.
4. Для воров бюджетных денег построить тюрьму, типа замка Иф, на острове Змеиный, как это сделал король Франциск. Без права на свидания, посылки и на досрочное освобождение.
5. Директором этого проекта назначить Мишу.
Всего пять простых мер и мы бы не узнали нашу страну.
И без введения смертной кары.
1. +1
2-4. просто невразумительный бред. вы из тех, кто верит, что кто-то сделает что-то за нас? международные суды, зарубежные фирмы... нафтогазу и уз они сильно помогли?
если вы хотите чтобы дети были ваши - нужно "работать" самому, а не звать соседа.
5. этот пункт полностью раскрывает ваш уровень интеллекта. разве что это юмор, который я не понял.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 15:51
hxbbgaf написав:
Просто если бакс серьезно начнет проседать из-за этого всего, может быть принято решение не жевать кактус, терпя избиение зеленого, а всех кидануть, пока большинство еще в нем сидеть, и провести какую-то денежную реформу.
бакс это не просто деньги, а мера (или номинал) долговых обязательств. Как вы думаете согласны ли кредиторы получить вместо выданных кредитов фантики? Денежные реформы ждут тех кто наоборот пытается за фантики что то купить. Доверие к фантикам быстро падает, приходится брать количеством, а потом проводить реформы. Альтернатива доллару в мировой торговле только натуральный обмен. Рф в приступе очередной фобии уже пытались торговать за рупии, че то не сильно успешно. По этой же причине доллар не будет проседать, потому что никто не хочет обесценивания долговой валюты #1 кроме должников (когда кого интересовало мнение индейцев).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 04 чер, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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