Додано: Чет 04 чер, 2020 16:08

vitaliian написав: hxbbgaf написав: Просто если бакс серьезно начнет проседать из-за этого всего, может быть принято решение не жевать кактус, терпя избиение зеленого, а всех кидануть, пока большинство еще в нем сидеть, и провести какую-то денежную реформу. Просто если бакс серьезно начнет проседать из-за этого всего, может быть принято решение не жевать кактус, терпя избиение зеленого, а всех кидануть, пока большинство еще в нем сидеть, и провести какую-то денежную реформу. бакс это не просто деньги, а мера (или номинал) долговых обязательств. Как вы думаете согласны ли кредиторы получить вместо выданных кредитов фантики? Денежные реформы ждут тех кто наоборот пытается за фантики что то купить. Доверие к фантикам быстро падает, приходится брать количеством, а потом проводить реформы. Альтернатива доллару в мировой торговле только натуральный обмен. Рф в приступе очередной фобии уже пытались торговать за рупии, че то не сильно успешно. бакс это не просто деньги, а мера (или номинал) долговых обязательств. Как вы думаете согласны ли кредиторы получить вместо выданных кредитов фантики? Денежные реформы ждут тех кто наоборот пытается за фантики что то купить. Доверие к фантикам быстро падает, приходится брать количеством, а потом проводить реформы. Альтернатива доллару в мировой торговле только натуральный обмен. Рф в приступе очередной фобии уже пытались торговать за рупии, че то не сильно успешно.

А кто кредиторов будет спрашивать? Вы верите в чудеса? Что сделают кредиторы, когда американский негр пусть даже с миром придет в магазин и принесет 4000 баксов, которые ему дали просто так (не за работу, а тупо просто так уже 3-й месяц раздают деньги) и начнет покупать все, что хочет? А кто-то же должен это произвести. Начнется гиперинфляция! И это всего лишь какие-то негры, а когда до держателей фонды дойдет, что пузырь раздут до не могу печатным станком, и они начнут ее распродавать и покупать что-то реальное? А это десятки триллионов. Ну, все, конечно, не успеют продать трэшак, ну, триллионы - все равно немало.Плюс заменить можно только наличный бакс, который, как они считают, на 90% у мафии.И главное, правительство США - крупнейший мировой должник, а не кредитор. Так что думайТЕ.