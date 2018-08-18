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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4195419641974198

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:02

  zРадио написав:
  Faceless написав:Функция доходов является производной функции сбережений, так же как скорость - производная функции пути. Если сбережения это S, а доходы I, то I(t) = S(t) '. Вроде так


Прям новое слово в экономической мысли, не меньше. Сбережения вообще не имеют производных, не превратившись в инвестиции. А появляются они (сбережения) из непотраченных на расходы доходов.

Пока вы ничего не произвели, неоткуда взяться доходам, из которых появляются сбережения. А средствам производства неоткуда взяться без труда. Поэтому, доходы - это производная труда, а сбережения - производная доходов.

PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации, но, замечу, в этот раз не я начал :lol:


А чиновник (клиент элитки кржн) когда берет взятку $ (эквивалент жк вонючка) и при этом ничего не производя получает доход?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:08

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Просто если бакс серьезно начнет проседать из-за этого всего, может быть принято решение не жевать кактус, терпя избиение зеленого, а всех кидануть, пока большинство еще в нем сидеть, и провести какую-то денежную реформу.
бакс это не просто деньги, а мера (или номинал) долговых обязательств. Как вы думаете согласны ли кредиторы получить вместо выданных кредитов фантики? Денежные реформы ждут тех кто наоборот пытается за фантики что то купить. Доверие к фантикам быстро падает, приходится брать количеством, а потом проводить реформы. Альтернатива доллару в мировой торговле только натуральный обмен. Рф в приступе очередной фобии уже пытались торговать за рупии, че то не сильно успешно.

А кто кредиторов будет спрашивать? Вы верите в чудеса? Что сделают кредиторы, когда американский негр пусть даже с миром придет в магазин и принесет 4000 баксов, которые ему дали просто так (не за работу, а тупо просто так уже 3-й месяц раздают деньги) и начнет покупать все, что хочет? А кто-то же должен это произвести. Начнется гиперинфляция! И это всего лишь какие-то негры, а когда до держателей фонды дойдет, что пузырь раздут до не могу печатным станком, и они начнут ее распродавать и покупать что-то реальное? А это десятки триллионов. Ну, все, конечно, не успеют продать трэшак, ну, триллионы - все равно немало.
Плюс заменить можно только наличный бакс, который, как они считают, на 90% у мафии.
И главное, правительство США - крупнейший мировой должник, а не кредитор. Так что думайТЕ.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:когда до держателей фонды дойдет, что пузырь раздут до не могу печатным станком, и они начнут ее распродавать и покупать что-то реальное? А это десятки триллионов. Ну, все, конечно, не успеют продать трэшак, ну, триллионы - все равно немало.
Венгрия 1946
миллион пенгё переименовали в 1 милпенгё и выпустили купюры достоинством в 10 тысяч, 100 тысяч и 1 миллион милпенгё (1 триллион пенгё). Инфляция к тому времени достигла примерно 400 % в сутки, то есть цены ежедневно росли в 5 раз, и купюры обесценивались мгновенно.
заметьте деньги обесценивались не успевая попасть в оборот. Это говорит о критично низком доверии к ним. К доллару есть критично низкое доверие? Какая страна, венесуэла, северная корея откажутся от финансовой помощи в долларах?
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