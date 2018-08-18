Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Функция доходов является производной функции сбережений, так же как скорость - производная функции пути. Если сбережения это S, а доходы I, то I(t) = S(t) '. Вроде так
Прям новое слово в экономической мысли, не меньше. Сбережения вообще не имеют производных, не превратившись в инвестиции. А появляются они (сбережения) из непотраченных на расходы доходов.
Пока вы ничего не произвели, неоткуда взяться доходам, из которых появляются сбережения. А средствам производства неоткуда взяться без труда. Поэтому, доходы - это производная труда, а сбережения - производная доходов.
PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации, но, замечу, в этот раз не я начал
А чиновник (клиент элитки кржн) когда берет взятку $ (эквивалент жк вонючка) и при этом ничего не производя получает доход?
hxbbgaf написав:Просто если бакс серьезно начнет проседать из-за этого всего, может быть принято решение не жевать кактус, терпя избиение зеленого, а всех кидануть, пока большинство еще в нем сидеть, и провести какую-то денежную реформу.
бакс это не просто деньги, а мера (или номинал) долговых обязательств. Как вы думаете согласны ли кредиторы получить вместо выданных кредитов фантики? Денежные реформы ждут тех кто наоборот пытается за фантики что то купить. Доверие к фантикам быстро падает, приходится брать количеством, а потом проводить реформы. Альтернатива доллару в мировой торговле только натуральный обмен. Рф в приступе очередной фобии уже пытались торговать за рупии, че то не сильно успешно.
А кто кредиторов будет спрашивать? Вы верите в чудеса? Что сделают кредиторы, когда американский негр пусть даже с миром придет в магазин и принесет 4000 баксов, которые ему дали просто так (не за работу, а тупо просто так уже 3-й месяц раздают деньги) и начнет покупать все, что хочет? А кто-то же должен это произвести. Начнется гиперинфляция! И это всего лишь какие-то негры, а когда до держателей фонды дойдет, что пузырь раздут до не могу печатным станком, и они начнут ее распродавать и покупать что-то реальное? А это десятки триллионов. Ну, все, конечно, не успеют продать трэшак, ну, триллионы - все равно немало. Плюс заменить можно только наличный бакс, который, как они считают, на 90% у мафии. И главное, правительство США - крупнейший мировой должник, а не кредитор. Так что думайТЕ.
hxbbgaf написав:когда до держателей фонды дойдет, что пузырь раздут до не могу печатным станком, и они начнут ее распродавать и покупать что-то реальное? А это десятки триллионов. Ну, все, конечно, не успеют продать трэшак, ну, триллионы - все равно немало.
Венгрия 1946
миллион пенгё переименовали в 1 милпенгё и выпустили купюры достоинством в 10 тысяч, 100 тысяч и 1 миллион милпенгё (1 триллион пенгё). Инфляция к тому времени достигла примерно 400 % в сутки, то есть цены ежедневно росли в 5 раз, и купюры обесценивались мгновенно.
заметьте деньги обесценивались не успевая попасть в оборот. Это говорит о немонетарной природе гиперинфляции и о критично низком доверии венгров к собственной валюте. Уже не имело значения сколько всего было напечатано денег, инфляция жила собственной жизнью.
К доллару есть критично низкое доверие? Какая страна, венесуэла, северная корея откажутся от финансовой помощи в долларах?
hxbbgaf написав:Что сделают кредиторы, когда американский негр пусть даже с миром придет в магазин и принесет 4000 баксов
с 4куе наверное ничего а с 4мио его арестуют и будут выяснять откуда деньги. В этом же суть системы мирового порабощения - не давать рабам много денег, ровно столько чтоб не протянули ноги. Почему Украина получает от МВФ копейки но даже ради них президент упрашивает парламент проголосовать иначё всё пипец.
Faceless написав:Функция доходов является производной функции сбережений, так же как скорость - производная функции пути. Если сбережения это S, а доходы I, то I(t) = S(t) '. Вроде так
Прям новое слово в экономической мысли, не меньше. Сбережения вообще не имеют производных, не превратившись в инвестиции. А появляются они (сбережения) из непотраченных на расходы доходов.
Пока вы ничего не произвели, неоткуда взяться доходам, из которых появляются сбережения. А средствам производства неоткуда взяться без труда. Поэтому, доходы - это производная труда, а сбережения - производная доходов.
PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации, но, замечу, в этот раз не я начал
Вы, наверное, таки давно забыли курс высшей математики, потому не помните, что такое производная фунции? Ну хоть Википедию посмотрите. У вас явные проблемы с терминологией. В частности с тем, что называется "производная" (на украинском "похідна")
Спасибо, по образованию я кибернетик, и мне точно нет необходимости уточнять область знаний, в которой ничего нового не открывали. А вам - ненавязчиво рекомендую
hxbbgaf написав:Что сделают кредиторы, когда американский негр пусть даже с миром придет в магазин и принесет 4000 баксов, которые ему дали просто так (не за работу, а тупо просто так уже 3-й месяц раздают деньги) и начнет покупать все, что хочет? А кто-то же должен это произвести. Начнется гиперинфляция! И это всего лишь какие-то негры, а когда до держателей фонды дойдет, что пузырь раздут до не могу печатным станком, и они начнут ее распродавать и покупать что-то реальное? А это десятки триллионов. Ну, все, конечно, не успеют продать трэшак, ну, триллионы - все равно немало.
А я вот недавно задумался, анализируя стоимость киевских хрущей...
Смотрите Эмпайр Стейт Билдинг был открыт 1 мая 1931 года. Полная стоимость строительных работ составила в 40 948 900 $. В 2014 году здание оценивалось в 629 млн долл. То есть, в оборот выпустили 41 млн долл , а заплатить надо, если хочешь купить, в 15 раз больше. Вот туда и пойдут нигерские 4000 у.е.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Faceless написав: Вы, наверное, таки давно забыли курс высшей математики, потому не помните, что такое производная фунции? Ну хоть Википедию посмотрите. У вас явные проблемы с терминологией. В частности с тем, что называется "производная" (на украинском "похідна")
Спасибо, по образованию я кибернетик, и мне точно нет необходимости уточнять область знаний, в которой ничего нового не открывали. А вам - ненавязчиво рекомендую
Коллеги, какой-то странный спор. Сбережения являются функцией (а) доходов и (б) расходов. При этом часть доходов являются пассивным доходом, который является функцией (а) инвестированных сбережений и (б) доходности инвестированных сбережений. И конечно доля пассивного дохода в доходе индивида в Украине - это меньше 10% для 95% населения.
При чем здесь производная?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Долярчик написав: Покупателей в ближайщее годы ждёт переосмысление, так ли уж выгоден для проживания сам Киев и киевский бетон как составная часть.
Треба грати на випередження, сідати в рОкету і юююююхххххуууууууууууууу підкорювати Марс
Може хоч дороги вільніші стануть. Але це шо ж виходить, низькомаржинальні бізнеси, що жили за рахунок кількості а не якості й ті, які викручували ціни на дефіциті (як от парковочки), всі в -? Будем моніторіть