Вы, наверное, таки давно забыли курс высшей математики, потому не помните, что такое производная фунции? Ну хоть Википедию посмотрите. У вас явные проблемы с терминологией. В частности с тем, что называется "производная" (на украинском "похідна") Вы, наверное, таки давно забыли курс высшей математики, потому не помните, что такое производная фунции? Ну хоть Википедию посмотрите. У вас явные проблемы с терминологией. В частности с тем, что называется "производная" (на украинском "похідна")



Спасибо, по образованию я кибернетик, и мне точно нет необходимости уточнять область знаний, в которой ничего нового не открывали. А вам - ненавязчиво рекомендую Спасибо, по образованию я кибернетик, и мне точно нет необходимости уточнять область знаний, в которой ничего нового не открывали. А вам - ненавязчиво рекомендую



Коллеги, какой-то странный спор. Сбережения являются функцией (а) доходов и (б) расходов. При этом часть доходов являются пассивным доходом, который является функцией (а) инвестированных сбережений и (б) доходности инвестированных сбережений. И конечно доля пассивного дохода в доходе индивида в Украине - это меньше 10% для 95% населения.



При чем здесь производная? Коллеги, какой-то странный спор. Сбережения являются функцией (а) доходов и (б) расходов. При этом часть доходов являются пассивным доходом, который является функцией (а) инвестированных сбережений и (б) доходности инвестированных сбережений. И конечно доля пассивного дохода в доходе индивида в Украине - это меньше 10% для 95% населения.При чем здесь производная?

