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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4196419741984199>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:02

  zРадио написав:
  Faceless написав:Функция доходов является производной функции сбережений, так же как скорость - производная функции пути. Если сбережения это S, а доходы I, то I(t) = S(t) '. Вроде так


Прям новое слово в экономической мысли, не меньше. Сбережения вообще не имеют производных, не превратившись в инвестиции. А появляются они (сбережения) из непотраченных на расходы доходов.

Пока вы ничего не произвели, неоткуда взяться доходам, из которых появляются сбережения. А средствам производства неоткуда взяться без труда. Поэтому, доходы - это производная труда, а сбережения - производная доходов.

PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации, но, замечу, в этот раз не я начал :lol:


А чиновник (клиент элитки кржн) когда берет взятку $ (эквивалент жк вонючка) и при этом ничего не производя получает доход?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:08

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:Просто если бакс серьезно начнет проседать из-за этого всего, может быть принято решение не жевать кактус, терпя избиение зеленого, а всех кидануть, пока большинство еще в нем сидеть, и провести какую-то денежную реформу.
бакс это не просто деньги, а мера (или номинал) долговых обязательств. Как вы думаете согласны ли кредиторы получить вместо выданных кредитов фантики? Денежные реформы ждут тех кто наоборот пытается за фантики что то купить. Доверие к фантикам быстро падает, приходится брать количеством, а потом проводить реформы. Альтернатива доллару в мировой торговле только натуральный обмен. Рф в приступе очередной фобии уже пытались торговать за рупии, че то не сильно успешно.

А кто кредиторов будет спрашивать? Вы верите в чудеса? Что сделают кредиторы, когда американский негр пусть даже с миром придет в магазин и принесет 4000 баксов, которые ему дали просто так (не за работу, а тупо просто так уже 3-й месяц раздают деньги) и начнет покупать все, что хочет? А кто-то же должен это произвести. Начнется гиперинфляция! И это всего лишь какие-то негры, а когда до держателей фонды дойдет, что пузырь раздут до не могу печатным станком, и они начнут ее распродавать и покупать что-то реальное? А это десятки триллионов. Ну, все, конечно, не успеют продать трэшак, ну, триллионы - все равно немало.
Плюс заменить можно только наличный бакс, который, как они считают, на 90% у мафии.
И главное, правительство США - крупнейший мировой должник, а не кредитор. Так что думайТЕ.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:когда до держателей фонды дойдет, что пузырь раздут до не могу печатным станком, и они начнут ее распродавать и покупать что-то реальное? А это десятки триллионов. Ну, все, конечно, не успеют продать трэшак, ну, триллионы - все равно немало.
Венгрия 1946
миллион пенгё переименовали в 1 милпенгё и выпустили купюры достоинством в 10 тысяч, 100 тысяч и 1 миллион милпенгё (1 триллион пенгё). Инфляция к тому времени достигла примерно 400 % в сутки, то есть цены ежедневно росли в 5 раз, и купюры обесценивались мгновенно.
заметьте деньги обесценивались не успевая попасть в оборот. Это говорит о немонетарной природе гиперинфляции и о критично низком доверии венгров к собственной валюте. Уже не имело значения сколько всего было напечатано денег, инфляция жила собственной жизнью.

К доллару есть критично низкое доверие? Какая страна, венесуэла, северная корея откажутся от финансовой помощи в долларах?
  hxbbgaf написав:Что сделают кредиторы, когда американский негр пусть даже с миром придет в магазин и принесет 4000 баксов
с 4куе наверное ничего а с 4мио его арестуют и будут выяснять откуда деньги. В этом же суть системы мирового порабощения - не давать рабам много денег, ровно столько чтоб не протянули ноги. Почему Украина получает от МВФ копейки но даже ради них президент упрашивает парламент проголосовать иначё всё пипец.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

правда, увы, в том, что доллары будут все равно востребованы, но их покупательная способность будет падать.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:04

      Faceless написав:
    zРадио написав:
      Faceless написав:Функция доходов является производной функции сбережений, так же как скорость - производная функции пути. Если сбережения это S, а доходы I, то I(t) = S(t) '. Вроде так


    Прям новое слово в экономической мысли, не меньше. Сбережения вообще не имеют производных, не превратившись в инвестиции. А появляются они (сбережения) из непотраченных на расходы доходов.

    Пока вы ничего не произвели, неоткуда взяться доходам, из которых появляются сбережения. А средствам производства неоткуда взяться без труда. Поэтому, доходы - это производная труда, а сбережения - производная доходов.

    PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации, но, замечу, в этот раз не я начал


    Вы, наверное, таки давно забыли курс высшей математики, потому не помните, что такое производная фунции? Ну хоть Википедию посмотрите. У вас явные проблемы с терминологией. В частности с тем, что называется "производная" (на украинском "похідна")


    Спасибо, по образованию я кибернетик, и мне точно нет необходимости уточнять область знаний, в которой ничего нового не открывали. А вам - ненавязчиво рекомендую 8)
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:08

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      hxbbgaf написав:Что сделают кредиторы, когда американский негр пусть даже с миром придет в магазин и принесет 4000 баксов, которые ему дали просто так (не за работу, а тупо просто так уже 3-й месяц раздают деньги) и начнет покупать все, что хочет? А кто-то же должен это произвести. Начнется гиперинфляция! И это всего лишь какие-то негры, а когда до держателей фонды дойдет, что пузырь раздут до не могу печатным станком, и они начнут ее распродавать и покупать что-то реальное? А это десятки триллионов. Ну, все, конечно, не успеют продать трэшак, ну, триллионы - все равно немало.


    А я вот недавно задумался, анализируя стоимость киевских хрущей...

    Смотрите
    Эмпайр Стейт Билдинг был открыт 1 мая 1931 года. Полная стоимость строительных работ составила в 40 948 900 $. В 2014 году здание оценивалось в 629 млн долл.
    То есть, в оборот выпустили 41 млн долл , а заплатить надо, если хочешь купить, в 15 раз больше. Вот туда и пойдут нигерские 4000 у.е.
    Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
    https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
    Serg-ik
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    Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:26

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Serg-ik написав:Эмпайр Стейт Билдинг был открыт 1 мая 1931 года
    новый автомобиль форда тогда стоил 500$ новый айфон 2$
    vitaliian
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    Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:34

      zРадио написав:
      Faceless написав:
    Вы, наверное, таки давно забыли курс высшей математики, потому не помните, что такое производная фунции? Ну хоть Википедию посмотрите. У вас явные проблемы с терминологией. В частности с тем, что называется "производная" (на украинском "похідна")


    Спасибо, по образованию я кибернетик, и мне точно нет необходимости уточнять область знаний, в которой ничего нового не открывали. А вам - ненавязчиво рекомендую 8)


    Коллеги, какой-то странный спор. Сбережения являются функцией (а) доходов и (б) расходов. При этом часть доходов являются пассивным доходом, который является функцией (а) инвестированных сбережений и (б) доходности инвестированных сбережений. И конечно доля пассивного дохода в доходе индивида в Украине - это меньше 10% для 95% населения.

    При чем здесь производная?
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    I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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    Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:45

    ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны до 8.7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го

    ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
    https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B
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    Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:48

      Долярчик написав:
    Покупателей в ближайщее годы ждёт переосмысление, так ли уж выгоден для проживания сам Киев и киевский бетон как составная часть.

    Треба грати на випередження, сідати в рОкету і юююююхххххуууууууууууууу підкорювати Марс :mrgreen:


    Може хоч дороги вільніші стануть. Але це шо ж виходить, низькомаржинальні бізнеси, що жили за рахунок кількості а не якості й ті, які викручували ціни на дефіциті (як от парковочки), всі в -? Будем моніторіть :idea:
    ivswise
     
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