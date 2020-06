Додано: Чет 04 чер, 2020 17:57

Sinica написав: Serg-ik написав: Вы решили, что строители так накушались, что могут позволить себе не работать за зарплату? Имею в виду девелоперов, а не бетонщиков

Вы думаете, что производители песка,цемента, бетона, арматуры,кирпича согласятся с тем, что у них исчезнет клиент? Не забывайте, все они кормятся от продажи материалов строителям и все работают не в убыток. Снизится спрос-подвинутся в прибыли, будут работать "на зарплату", но не станут отказываться от бизнеса. дешевле материал-дешевле конечный продукт.Бензин и электрика уже подешевели

Остановка строек УКО, Аркады, Укрбуда, проблемы у Фундамента. Плюс, ещё один девелопер говорит о выходе из рынка новостроев.

Видимо, уже не такой прибыльный рынок новостроек Киева, раз из него (некоторые застройщики) выводят капитал и не спешат строить за свои.

Т.е. дешево строить уже не получается, а дорого (в эконом сегменте) - не покупают.



Строители и отделочники сейчас легко сваливают забугор, в случае низких зп или безработице.

це називається "пиляти сук, на якому сидиш",

