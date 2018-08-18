Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Вы решили, что строители так накушались, что могут позволить себе не работать за зарплату? Имею в виду девелоперов, а не бетонщиков Вы думаете, что производители песка,цемента, бетона, арматуры,кирпича согласятся с тем, что у них исчезнет клиент? Не забывайте, все они кормятся от продажи материалов строителям и все работают не в убыток. Снизится спрос-подвинутся в прибыли, будут работать "на зарплату", но не станут отказываться от бизнеса. дешевле материал-дешевле конечный продукт.Бензин и электрика уже подешевели
Остановка строек УКО, Аркады, Укрбуда, проблемы у Фундамента. Плюс, ещё один девелопер говорит о выходе из рынка новостроев. Видимо, уже не такой прибыльный рынок новостроек Киева, раз из него (некоторые застройщики) выводят капитал и не спешат строить за свои. Т.е. дешево строить уже не получается, а дорого (в эконом сегменте) - не покупают.
Строители и отделочники сейчас легко сваливают забугор, в случае низких зп или безработице. Снижение стоимости стройматериалов, чтобы завод не простаивал? Ну, хз, посмотрим
це називається "пиляти сук, на якому сидиш", поки не обламався можна мантрити про вічну цінність бетона і тиху гавань КРЖН
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:був би розумнив взяв би при розширенні ще одну кавалірку, які би потім здавали, а на отриманий кешфлоу орендували 3к
От таку стратегію не розумію взагалі - по грошам ти виграєш , напевно . Але все інше не можна навіть і порівнювати . Зручність , впевненість , стабільність ... Бачив варіант ( сусід був деякий час ) - вони ходили більше 10 років - знімаючи квартири в одному будинку ... То більшу , то меншу - в залежності від фінансів , напевно ... Як на мене 1 к своя гріє краще 3к орендованої ...
зате розвестися і починати новий цикл скирдування на свою кавалірку, в самий раз
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 чер, 2020 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Еще обед, но от последних 4-5 страниц у меня остался только один вопрос: на какое кладбище ползти.
ешьте здоровую пищу и живите 100 лет!
Ты одессит Мишка а это значит что не страшны тебе ни горе ни беда Ведь ты моряк Мишка моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда
В банку сьогодні при мені 91р. бабця (ходить з палочкою, але видить добре, соображає, думає не гірше Долярчика) перевклала 10кгрн на 3 міс., журилася що такий низький %, всього 12%. Так що розраховуємо катлєтки/пасивні доходи на лонгран.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:В банку сьогодні при мені 91р. бабця (ходить з палочкою, але видить добре, соображає, думає не гірше Долярчика) перевклала 10кгрн на 3 міс., журилася що такий низький %, всього 12%.
бабка умеет считать бабки.
"Укргазбанк" запустив у Харкові іпотеку під 8,8%
"Ми запустили програму іпотечного кредитування від 8,8% річних. Наша нова програма вже доступна для жителів Харкова. Завдяки співпраці з Харківською міською радою, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та харківському забудовнику нам вдалося запустити програму для українських родин, які потребують поліпшення житлових умов. У першу чергу це ті родини, які вже перебувають на обліку", - йдеться у повідомленні. "Оскільки програма передбачає відшкодування з Харківського місцевого бюджету частини відсотків за кредитом на рівні облікової ставки НБУ, реальна ставка за іпотечним кредитом для харків’ян буде на рівні від 0,8% річних.
flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.
Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве. Вчера говорил с знакомым оттуда. Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами. Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )