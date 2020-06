Додано: Чет 04 чер, 2020 18:32

Хомякоид написав: flyman написав: https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html

Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.



Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве.

Вчера говорил с знакомым оттуда.

Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами.

Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду. Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве.Вчера говорил с знакомым оттуда.Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами.Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду.

Дурний приклад заразний.



Думаю, що осінню цього року, як прийде манюпас знімати Слуг Народа і їх Самого Главного Слугу, аналогічно буде і на Хрещатику та околицях.



Американцям можна в США, а на неньці нє? Дурний приклад заразний.Думаю, що осінню цього року, як прийде манюпас знімати Слуг Народа і їх Самого Главного Слугу, аналогічно буде і на Хрещатику та околицях.Американцям можна в США, а на неньці нє?

