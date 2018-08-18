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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4198419942004201>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:28

  flyman написав:
  zРадио написав:ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны до 8.7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го

ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B

тобто вна Україні падіння ВВП буде менше чим в єврозоні?
не вірю!

Меньше. В ВВП Украины доля туризма, авиаперевозок, общепита и т.п. гораздо ниже чем в Европе.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:32

  Хомякоид написав:
  flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html
Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.


Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве.
Вчера говорил с знакомым оттуда.
Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами.
Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду.

Знакомый не против, что вы его "телом" за глаза называете?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:32

  Хомякоид написав:
  flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html
Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.


Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве.
Вчера говорил с знакомым оттуда.
Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами.
Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду.

Дурний приклад заразний.

Думаю, що осінню цього року, як прийде манюпас знімати Слуг Народа і їх Самого Главного Слугу, аналогічно буде і на Хрещатику та околицях.

Американцям можна в США, а на неньці нє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:34

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны до 8.7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го

ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B

тобто вна Україні падіння ВВП буде менше чим в єврозоні?
не вірю!

Меньше. В ВВП Украины доля туризма, авиаперевозок, общепита и т.п. гораздо ниже чем в Европе.

Чекаєм 100500 заробічан з ФРН та ВБ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:
Прям новое слово в экономической мысли, не меньше. Сбережения вообще не имеют производных, не превратившись в инвестиции. А появляются они (сбережения) из непотраченных на расходы доходов.

Пока вы ничего не произвели, неоткуда взяться доходам, из которых появляются сбережения. А средствам производства неоткуда взяться без труда. Поэтому, доходы - это производная труда, а сбережения - производная доходов.

PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации, но, замечу, в этот раз не я начал


Вы, наверное, таки давно забыли курс высшей математики, потому не помните, что такое производная фунции? Ну хоть Википедию посмотрите. У вас явные проблемы с терминологией. В частности с тем, что называется "производная" (на украинском "похідна")


Спасибо, по образованию я кибернетик, и мне точно нет необходимости уточнять область знаний, в которой ничего нового не открывали. А вам - ненавязчиво рекомендую 8)

Кибернетик это прекрасно, значит вы и так должны были понять. Так же, как прирост пройденного пути есть скорость, так и прирост сбережений определяется доходами. Не настолько эквивалентно, конечно, но в целом подобно.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:37

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Риелторы июля 2008 года. Они все прогнозировали фактически уже к 2013 году в Киеве цены $5000 за квадрат.

https://meget.kiev.ua/news/view/1834/

Как считает Эдуард Бразас, директор А Н С.І.Т., нынешний год не будет сильно отличаться от предыдущего по темпам роста цен. Квартиры будут каждый месяц уверенно прибавлять в цене 1 — 3% и за 2008-ой подорожают не менее чем на 10%, максимум — на треть по самым оптимистичным прогнозам. Если так и дальше пойдет, то однокомнатную, которая сегодня в столице стоит в среднем $100 тыс., через год можно будет купить за $120 тыс., а через три года — за $160 тыс.


Так что цены на новое жилье, вероятнее всего, будут увеличиваться, превышая темпы инфляции в стране. По мнению заместителя генерального директора ООО «Консоль ЛТД» Натальи Павленко, в ближайшие пять лет квартиры на первичке подорожают как минимум вдвое.


И если верить на слово президенту строительной компании «Міськжитлобуд» Денису Костржевскому, каждый следующий год цена квартиры на первичном рынке будет подниматься почти на треть, и рост в 100% можно будет констатировать уже через 4 — 5 лет.

Это все что надо знать по поводу ценности мнений экспертов рынка. Тогда им было выгодно прогнозировать вечный рост. Потом они научились зарабатывать на падении и с тех пор они при любом удобном случае прогнозируют глубокое падение. Особенно старается этот Brazzers.


не будет дорожать ничего. Хватит бред писать.

в 2000 поздних, часто строили незаконно и зарабатывали сверх прибыль.
сейчас может дорожать только некоторое элитное.

если будет дорожать, то будет дорожать в гривне аналогично депозиту 2%-6% в год с арендой.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:39

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны до 8.7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го

ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B

тобто вна Україні падіння ВВП буде менше чим в єврозоні?
не вірю!

Меньше. В ВВП Украины доля туризма, авиаперевозок, общепита и т.п. гораздо ниже чем в Европе.


Ггг. По этой же логике в 2008-2009 гг в Украине кризиса вообще не должно было быть (как и заблуждалась вначале Тимошенко), посколько не существовало инвестбанкинга с его мошенническими деривативами и пирамид перерастрахования корпоративных рисков
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:44

  flyman написав:Дурний приклад заразний.

Думаю, що осінню цього року, як прийде манюпас знімати Слуг Народа і їх Самого Главного Слугу, аналогічно буде і на Хрещатику та околицях.

Американцям можна в США, а на неньці нє?

На Майдане не было ни одного случая мародерства.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:45

  flyman написав:
  Жека79 написав:Товарищи допысувачи ветки вещают что надо ждать, что вот вот, уже совсем все скоро.

в сусідній темі оренди - печаль та смуток,
тільки тут продавани мають повні штани оптимізму.

Почему же? Квартира сдалась всего на 1000 грн. меньше чем до карантина, но это моя вина- надо было ждать 01.06 и когда пустят поезда.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:48

  Faceless написав:Кибернетик это прекрасно, значит вы и так должны были понять. Так же, как прирост пройденного пути есть скорость, так и прирост сбережений определяется доходами. Не настолько эквивалентно, конечно, но в целом подобно.


С этим тезисом я полностью согласен. Просто проявил принципиальность в матчасти (ошибочности использования интегрального вместо дифференциального исчисления), раз уж у нас пошла наукообразная дискуссия. В общем, проехали :D Здесь это реально неуместно
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