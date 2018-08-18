Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.
Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве. Вчера говорил с знакомым оттуда. Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами. Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду.
Знакомый не против, что вы его "телом" за глаза называете?
flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.
Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве. Вчера говорил с знакомым оттуда. Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами. Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду.
Дурний приклад заразний.
Думаю, що осінню цього року, як прийде манюпас знімати Слуг Народа і їх Самого Главного Слугу, аналогічно буде і на Хрещатику та околицях.
Американцям можна в США, а на неньці нє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав: Прям новое слово в экономической мысли, не меньше. Сбережения вообще не имеют производных, не превратившись в инвестиции. А появляются они (сбережения) из непотраченных на расходы доходов.
Пока вы ничего не произвели, неоткуда взяться доходам, из которых появляются сбережения. А средствам производства неоткуда взяться без труда. Поэтому, доходы - это производная труда, а сбережения - производная доходов.
PS: сейчас снова полезут обвинения в теоретизации, но, замечу, в этот раз не я начал
Вы, наверное, таки давно забыли курс высшей математики, потому не помните, что такое производная фунции? Ну хоть Википедию посмотрите. У вас явные проблемы с терминологией. В частности с тем, что называется "производная" (на украинском "похідна")
Спасибо, по образованию я кибернетик, и мне точно нет необходимости уточнять область знаний, в которой ничего нового не открывали. А вам - ненавязчиво рекомендую
Кибернетик это прекрасно, значит вы и так должны были понять. Так же, как прирост пройденного пути есть скорость, так и прирост сбережений определяется доходами. Не настолько эквивалентно, конечно, но в целом подобно.
Как считает Эдуард Бразас, директор А Н С.І.Т., нынешний год не будет сильно отличаться от предыдущего по темпам роста цен. Квартиры будут каждый месяц уверенно прибавлять в цене 1 — 3% и за 2008-ой подорожают не менее чем на 10%, максимум — на треть по самым оптимистичным прогнозам. Если так и дальше пойдет, то однокомнатную, которая сегодня в столице стоит в среднем $100 тыс., через год можно будет купить за $120 тыс., а через три года — за $160 тыс.
Так что цены на новое жилье, вероятнее всего, будут увеличиваться, превышая темпы инфляции в стране. По мнению заместителя генерального директора ООО «Консоль ЛТД» Натальи Павленко, в ближайшие пять лет квартиры на первичке подорожают как минимум вдвое.
И если верить на слово президенту строительной компании «Міськжитлобуд» Денису Костржевскому, каждый следующий год цена квартиры на первичном рынке будет подниматься почти на треть, и рост в 100% можно будет констатировать уже через 4 — 5 лет.
Это все что надо знать по поводу ценности мнений экспертов рынка. Тогда им было выгодно прогнозировать вечный рост. Потом они научились зарабатывать на падении и с тех пор они при любом удобном случае прогнозируют глубокое падение. Особенно старается этот Brazzers.
не будет дорожать ничего. Хватит бред писать.
в 2000 поздних, часто строили незаконно и зарабатывали сверх прибыль. сейчас может дорожать только некоторое элитное.
если будет дорожать, то будет дорожать в гривне аналогично депозиту 2%-6% в год с арендой.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
тобто вна Україні падіння ВВП буде менше чим в єврозоні? не вірю!
Меньше. В ВВП Украины доля туризма, авиаперевозок, общепита и т.п. гораздо ниже чем в Европе.
Ггг. По этой же логике в 2008-2009 гг в Украине кризиса вообще не должно было быть (как и заблуждалась вначале Тимошенко), посколько не существовало инвестбанкинга с его мошенническими деривативами и пирамид перерастрахования корпоративных рисков
Faceless написав:Кибернетик это прекрасно, значит вы и так должны были понять. Так же, как прирост пройденного пути есть скорость, так и прирост сбережений определяется доходами. Не настолько эквивалентно, конечно, но в целом подобно.
С этим тезисом я полностью согласен. Просто проявил принципиальность в матчасти (ошибочности использования интегрального вместо дифференциального исчисления), раз уж у нас пошла наукообразная дискуссия. В общем, проехали Здесь это реально неуместно