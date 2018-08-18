Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.
Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве. Вчера говорил с знакомым оттуда. Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами. Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду.
Знакомый не против, что вы его "телом" за глаза называете?
Ну я без злого умысла, просто так, для красного словца. Все равно все здесь виртуально.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )