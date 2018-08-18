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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4199420042014202>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Падение цены на аеродром:
https://ua.m2bomber.com/obj/487592442/v ... skaa-135-a
Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:01

  BIGor написав:Падение цены на аеродром:
https://ua.m2bomber.com/obj/487592442/v ... skaa-135-a
Зображення

Це тільки початок мертвого літнього сезону...
А там 2021, 2022, і світло в кінці тунеля у 2023...
Запасаємся попкорном на зеленому заборі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:14

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html
Владельцы бизнесов судорожно пытаются подготовиться к новой битве, но получается плохо. Все спешно заколачивают фанерой, которую в Нью-Йорке теперь закупают в промышленных объемах. Где-то закрывают только стеклянные витрины магазинов, а где-то все первые этажи зданий целиком. Центральный вокзал, Блумингдейл, Сакс, Мэйсис на 34-й. Все в досках и фанере.


Все как я писал. Только в Нью-Йорке раньше началсь чем в Киеве.
Вчера говорил с знакомым оттуда.
Не работает уже 3 месяца. Карантин. Занимается ремонтами.
Трамп прижимает мигрантов по полной. Тело мылит лыжи на Канаду.

Знакомый не против, что вы его "телом" за глаза называете?


Ну я без злого умысла, просто так, для красного словца.
Все равно все здесь виртуально.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:25

  flyman написав:
  BIGor написав:Падение цены на аеродром:
https://ua.m2bomber.com/obj/487592442/v ... skaa-135-a
Зображення

Це тільки початок мертвого літнього сезону...
А там 2021, 2022, і світло в кінці тунеля у 2023...
Запасаємся попкорном на зеленому заборі.

Флай, а это не те дома, где КГС па500 продавал готовое в 2016м? А на 4К, наверное, так еще и скидку давал? Не?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:34

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Падение цены на аеродром:
https://ua.m2bomber.com/obj/487592442/v ... skaa-135-a
Зображення

Це тільки початок мертвого літнього сезону...
А там 2021, 2022, і світло в кінці тунеля у 2023...
Запасаємся попкорном на зеленому заборі.

Флай, а это не те дома, где КГС па500 продавал готовое в 2016м? А на 4К, наверное, так еще и скидку давал? Не?

помню, помню
було діло,
по акції 1к можна було взяти за 16куе, це десь 29квадратів

Так скоро будуть кавалірки знову за 15куе в Київі біля метро?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:45

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, а это не те дома, где КГС па500 продавал готовое в 2016м? А на 4К, наверное, так еще и скидку давал? Не?

помню, помню
було діло,
по акції 1к можна було взяти за 16куе, це десь 29квадратів

Так скоро будуть кавалірки знову за 15куе в Київі біля метро?

Ага. Ну если так, то ребята упав до 600 за метр в накладе не останутся. Есть еще куда падать. 3 года прошло - налогов нет. Судя по первоначальной цене, хотелось им 2Х заработать на этой квартирке. Но их рОкете топлива не хватило.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:53

  Zebra написав:Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%

Зебра, а что случилось? Куда Евро рвануло? Блд так невовремя...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:58

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, а это не те дома, где КГС па500 продавал готовое в 2016м? А на 4К, наверное, так еще и скидку давал? Не?

помню, помню
було діло,
по акції 1к можна було взяти за 16куе, це десь 29квадратів

Так скоро будуть кавалірки знову за 15куе в Київі біля метро?

Ага. Ну если так, то ребята упав до 600 за метр в накладе не останутся. Есть еще куда падать. 3 года прошло - налогов нет. Судя по первоначальной цене, хотелось им 2Х заработать на этой квартирке. Но их рОкете топлива не хватило.

там було 20% дисконта при 100% оплаті, 10% при 50% оплаті.
Якби 15куе, то я би взяв, але не дотягнуло до моєї таргет ціни навіть із дисконтом при 100% оплаті.
Рахуєм, 29м і 16куе, $551 за м2
зараз $593

На депозитах більше піднімається
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:00

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%

Зебра, а что случилось? Куда Евро рвануло? Блд так невовремя...

Скинув сотку єврушек ПА29,7
думаю що це був пік.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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