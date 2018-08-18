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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4199420042014202

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:02

  flyman написав:там було 20% дисконта при 100% оплаті, 10% при 50% оплаті.
Якби 15куе, то я би взяв, але не дотягнуло до моєї таргет ціни навіть із дисконтом при 100% оплаті.
Рахуєм, 29м і 16куе, $551 за м2
зараз $593

На депозитах більше піднімається

Тут 4 комнаты, 2Х-уровневая. В экономе. Супер-неликвид (кому в КГС вообще пришло в голову двухуровневые квартиры в экономе проектировать?). Думаю КГС на ней очень большую скидку сделал по сравнению с однухами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:05

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%

Зебра, а что случилось? Куда Евро рвануло? Блд так невовремя...


Хотел "по дешевке" купить кабрик Порше на лето, но не успел? :mrgreen:

А насчет евро - во-первых, рванет он только если в США произойдет нечто похожее на наш майдан, а во-вторых, с какого-то перепуга это событие, не приведи оно к укреплению гривны, вырастит киевскую цену бетона? :roll:

Сбережения населения в евро - около-нулевые (да и у бизнеса только то, что нужно для ВЭД с ЕС). Во время прошлого укрепляжа евро в осенью 2017-го - весной 2018-го на КРЖН был как раз спад. Вряд ли это говорит об обратной корреляции, но прямой - точно нет..

PS: инвестиционно-сберегательного спроса на евро в Украине не было даже когда тот взлетел выше 1,5 доллара. И сейчас для такого спроса нет предпосылок. Наоборот - евро и для туризма в этом году не нужен
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:10

Естественный отбор ...отрицательный!

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Контингент новостроя.
Зображення

Пахнет волей.

Так, вони такі, #вільнілюди... :mrgreen: "Громада, говоришь?! Кхех..."
Взяли, наприклад, у футбольну команду форварда. Він всім розчесав, що буде голи забивати - по десять за тайм. Не менше.
На 5 років взяли його. В першій же грі він добіг від центрального кола десять метрів і устал. Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає...
Ну що ж тепер - тепер мусим тримати його п’ять років, а потім іншого візьмем..?
Що - так не буває? Та як же ж не буває - ось же ж є..)))

https://site.ua/mike.fire.wind/27873-kak-nagrada-za-derzkiy-polet/
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:26

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Падение цены на аеродром:
https://ua.m2bomber.com/obj/487592442/v ... skaa-135-a
Зображення

Це тільки початок мертвого літнього сезону...
А там 2021, 2022, і світло в кінці тунеля у 2023...
Запасаємся попкорном на зеленому заборі.

Флай, а это не те дома, где КГС па500 продавал готовое в 2016м? А на 4К, наверное, так еще и скидку давал? Не?

Сдали этот дом приблизительно в 19 году.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:29

По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем падение в апреле на уровне 15,5%.

"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)"

https://interfax.com.ua/news/economic/666919.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:43

  zРадио написав:По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем падение в апреле на уровне 15,5%.

"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)"

https://interfax.com.ua/news/economic/666919.html

мені тут пишуть знайомі з Києва (реального, а не Фейлслеса):"з грошима капець, у в-ва оборотів нема, зп не виплачується, немає грошей"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:мені тут пишуть знайомі з Києва (реального, а не Фейлслеса):"з грошима капець, у в-ва оборотів нема, зп не виплачується, немає грошей"
надо дать им контакты фейслеса он всем платит 20+ может и их пристроит
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:56

  flyman написав:
  zРадио написав:По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем падение в апреле на уровне 15,5%.

"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)"

https://interfax.com.ua/news/economic/666919.html

мені тут пишуть знайомі з Києва (реального, а не Фейлслеса):"з грошима капець, у в-ва оборотів нема, зп не виплачується, немає грошей"

Пришлите им инвайт на эту ветку. Почитают как бывает в Киеве,хоть немного легче им станет.
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  #<1 ... 4199420042014202
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