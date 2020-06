Додано: Чет 04 чер, 2020 20:43

zРадио написав: По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем падение в апреле на уровне 15,5%.



"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)"



мені тут пишуть знайомі з Києва (реального, а не Фейлслеса):"з грошима капець, у в-ва оборотів нема, зп не виплачується, немає грошей" мені тут пишуть знайомі з Києва (реального, а не Фейлслеса):"з грошима капець, у в-ва оборотів нема, зп не виплачується, немає грошей"

