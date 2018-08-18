Додано: Чет 04 чер, 2020 20:05

airmax78 написав: Zebra написав: Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10% Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%

Зебра, а что случилось? Куда Евро рвануло? Блд так невовремя... Зебра, а что случилось? Куда Евро рвануло? Блд так невовремя...

Хотел "по дешевке" купить кабрик Порше на лето, но не успел?А насчет евро - во-первых, рванет он только если в США произойдет нечто похожее на наш майдан, а во-вторых, с какого-то перепуга это событие, не приведи оно к укреплению гривны, вырастит киевскую цену бетона?Сбережения населения в евро - около-нулевые (да и у бизнеса только то, что нужно для ВЭД с ЕС). Во время прошлого укрепляжа евро в осенью 2017-го - весной 2018-го на КРЖН был как раз спад. Вряд ли это говорит об обратной корреляции, но прямой - точно нет..PS: инвестиционно-сберегательного спроса на евро в Украине не было даже когда тот взлетел выше 1,5 доллара. И сейчас для такого спроса нет предпосылок. Наоборот - евро и для туризма в этом году не нужен