Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:там було 20% дисконта при 100% оплаті, 10% при 50% оплаті. Якби 15куе, то я би взяв, але не дотягнуло до моєї таргет ціни навіть із дисконтом при 100% оплаті. Рахуєм, 29м і 16куе, $551 за м2 зараз $593
На депозитах більше піднімається
Тут 4 комнаты, 2Х-уровневая. В экономе. Супер-неликвид (кому в КГС вообще пришло в голову двухуровневые квартиры в экономе проектировать?). Думаю КГС на ней очень большую скидку сделал по сравнению с однухами.
Zebra написав:Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%
Зебра, а что случилось? Куда Евро рвануло? Блд так невовремя...
Хотел "по дешевке" купить кабрик Порше на лето, но не успел?
А насчет евро - во-первых, рванет он только если в США произойдет нечто похожее на наш майдан, а во-вторых, с какого-то перепуга это событие, не приведи оно к укреплению гривны, вырастит киевскую цену бетона?
Сбережения населения в евро - около-нулевые (да и у бизнеса только то, что нужно для ВЭД с ЕС). Во время прошлого укрепляжа евро в осенью 2017-го - весной 2018-го на КРЖН был как раз спад. Вряд ли это говорит об обратной корреляции, но прямой - точно нет..
PS: инвестиционно-сберегательного спроса на евро в Украине не было даже когда тот взлетел выше 1,5 доллара. И сейчас для такого спроса нет предпосылок. Наоборот - евро и для туризма в этом году не нужен
Так, вони такі, #вільнілюди... "Громада, говоришь?! Кхех..."
Взяли, наприклад, у футбольну команду форварда. Він всім розчесав, що буде голи забивати - по десять за тайм. Не менше. На 5 років взяли його. В першій же грі він добіг від центрального кола десять метрів і устал. Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає... Ну що ж тепер - тепер мусим тримати його п’ять років, а потім іншого візьмем..? Що - так не буває? Та як же ж не буває - ось же ж є..)))
По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем падение в апреле на уровне 15,5%. "В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)"
zРадио написав:По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем падение в апреле на уровне 15,5%. "В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)"
zРадио написав:По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем падение в апреле на уровне 15,5%. "В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)"