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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4200420142024203

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:32

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%


как это???

недвига упадет к евро на 20%!

можно евро купить и всё. Нахера бетонировать свой мозг? :lol:

Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:35

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:
  Zebra написав:Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%


как это???

недвига упадет к евро на 20%!

можно евро купить и всё. Нахера бетонировать свой мозг? :lol:

Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.


Люди поменяют евро и купят квартиры?? в почему бы не купил доллар по 0.7, потом через 2-5 лет купить евро по 1.1, которое будет к доллару уже девальвированное?

Можно купить контейнеры и с Долярчиком пирамиду построить из контенейров, как египетскую рядом с сфинксом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  flyman написав:мені тут пишуть знайомі з Києва (реального, а не Фейлслеса):"з грошима капець, у в-ва оборотів нема, зп не виплачується, немає грошей"
надо дать им контакты фейслеса он всем платит 20+ может и их пристроит
Ну у меня ещё и работать надо. Не всем подходит
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Судя по карте Обуховская 135 ближе к Житомиру чем к Бессарабке.

Как только дешевей, так и Обуховская не Киев :mrgreen:
Приведите свой скрин с дорожаем тогда.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ну у меня ещё и работать надо. Не всем подходит
так бы сразу и говорили, будем искать 20+ и чтоб не работать
vitaliian
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  #<1 ... 4200420142024203
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