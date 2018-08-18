Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:32
Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:35
Люди поменяют евро и купят квартиры?? в почему бы не купил доллар по 0.7, потом через 2-5 лет купить евро по 1.1, которое будет к доллару уже девальвированное?
Можно купить контейнеры и с Долярчиком пирамиду построить из контенейров, как египетскую рядом с сфинксом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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