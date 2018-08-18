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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4201420242034204>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:32

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%


как это???

недвига упадет к евро на 20%!

можно евро купить и всё. Нахера бетонировать свой мозг? :lol:

Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:35

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:
  Zebra написав:Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%


как это???

недвига упадет к евро на 20%!

можно евро купить и всё. Нахера бетонировать свой мозг? :lol:

Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.


Люди поменяют евро и купят квартиры?? в почему бы не купил доллар по 0.7, потом через 2-5 лет купить евро по 1.1, которое будет к доллару уже девальвированное?

Можно купить контейнеры и с Долярчиком пирамиду построить из контенейров, как египетскую рядом с сфинксом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  flyman написав:мені тут пишуть знайомі з Києва (реального, а не Фейлслеса):"з грошима капець, у в-ва оборотів нема, зп не виплачується, немає грошей"
надо дать им контакты фейслеса он всем платит 20+ может и их пристроит
Ну у меня ещё и работать надо. Не всем подходит
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Судя по карте Обуховская 135 ближе к Житомиру чем к Бессарабке.

Как только дешевей, так и Обуховская не Киев :mrgreen:
Приведите свой скрин с дорожаем тогда.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Ну у меня ещё и работать надо. Не всем подходит
так бы сразу и говорили, будем искать 20+ и чтоб не работать
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:43

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Эмпайр Стейт Билдинг был открыт 1 мая 1931 года
новый автомобиль форда тогда стоил 500$ новый айфон 2$

не годится. Миллионы авто форд тех годов исчезли, а башня стоит, и те же 41 млн долл крутятся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ніхто не підскаже, що не так із жк "Воскресенський"? Ну, крім того що лівий берег. Метро мені не дуже важливо, так як привик або пішки, або на велосипеді, або на авто, на крайняк маршрутка.
Просто багато непроданих квартир там по хорошій ціні
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:08

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Эмпайр Стейт Билдинг был открыт 1 мая 1931 года
новый автомобиль форда тогда стоил 500$ новый айфон 2$

не годится. Миллионы авто форд тех годов исчезли, а башня стоит, и те же 41 млн долл крутятся

Небоскрёб Гинзбурга, или Дом Гинзбурга — 12-этажный небоскрёб, стоявший в Киеве в начале XX века. Вошёл в историю как «первый небоскрёб Украины». Строился в 1910—1912 годах, был взорван войсками НКВД 24 сентября 1941 года и полностью уничтожен в начале 1950-х годов, когда проводились окончательные разборки фундамента дома


если бы вы купили квартиру в нем то вы с высокой вероятностью потеряли бы юридически право собственности после революции, и физически во время войны. США повезло что на её территории особых военно-политических заворушек в 20м веке не было. США интересная страна, я читал книгу исповедь брокера, как какой то чел пытался зарабатывать спекуляциями примерно в 30е годы, всё не так радужно, бандитизм, наезды, крышевание, коррупция. Думаю сложно было бы сохранить капиталы с тех времен до наших.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 23:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:09

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:
  Zebra написав:Если евро подорожает к доллару на 20%, то киевская недвига вырастет на 10%


как это???

недвига упадет к евро на 20%!

можно евро купить и всё. Нахера бетонировать свой мозг? :lol:

Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.


Неправда. Я в евро на 99.9 %. 0.05 гривна и 0.05 дллар :D
А что сильно рвануло ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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