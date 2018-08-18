Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 21:32
Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:35
Люди поменяют евро и купят квартиры?? в почему бы не купил доллар по 0.7, потом через 2-5 лет купить евро по 1.1, которое будет к доллару уже девальвированное?
Можно купить контейнеры и с Долярчиком пирамиду построить из контенейров, как египетскую рядом с сфинксом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:43
не годится. Миллионы авто форд тех годов исчезли, а башня стоит, и те же 41 млн долл крутятся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ніхто не підскаже, що не так із жк "Воскресенський"? Ну, крім того що лівий берег. Метро мені не дуже важливо, так як привик або пішки, або на велосипеді, або на авто, на крайняк маршрутка.
Просто багато непроданих квартир там по хорошій ціні
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:08
если бы вы купили квартиру в нем то вы с высокой вероятностью потеряли бы юридически право собственности после революции, и физически во время войны. США повезло что на её территории особых военно-политических заворушек в 20м веке не было. США интересная страна, я читал книгу исповедь брокера, как какой то чел пытался зарабатывать спекуляциями примерно в 30е годы, всё не так радужно, бандитизм, наезды, крышевание, коррупция. Думаю сложно было бы сохранить капиталы с тех времен до наших.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 чер, 2020 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:09
Неправда. Я в евро на 99.9 %. 0.05 гривна и 0.05 дллар
А что сильно рвануло ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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