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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4201420242034204

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:39

  vitaliian написав:
Небоскрёб Гинзбурга, или Дом Гинзбурга — 12-этажный небоскрёб, стоявший в Киеве в начале XX века. Вошёл в историю как «первый небоскрёб Украины». Строился в 1910—1912 годах, был взорван войсками НКВД 24 сентября 1941 года и полностью уничтожен в начале 1950-х годов, когда проводились окончательные разборки фундамента дома


если бы вы купили квартиру в нем то вы с высокой вероятностью потеряли бы юридически право собственности после революции, и физически во время войны. США повезло что на её территории особых военно-политических заворушек в 20м веке не было. США интересная страна, я читал книгу исповедь брокера, как какой то чел пытался зарабатывать спекуляциями примерно в 30е годы, всё не так радужно, бандитизм, наезды, крышевание, коррупция. Думаю сложно было бы сохранить капиталы с тех времен до наших.

Збереження капіталу - це в Швейцарію, із спокон віків і до завершення часів, амінь. Ну, насправді десь з 13-го століття можна було передавати капітал і зберегти його там. Колись Наполеон окупував, але тільки на 5 років, потім повернув назад. Думаю право власності ніхто не втратив в той час. Говорять, що були би предки Мазепи живі і мали б документи, то могли б претендувати на незліченні багатства, враховуючи проценти
The_Rebel
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