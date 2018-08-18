vitaliian написав:Небоскрёб Гинзбурга, или Дом Гинзбурга — 12-этажный небоскрёб, стоявший в Киеве в начале XX века. Вошёл в историю как «первый небоскрёб Украины». Строился в 1910—1912 годах, был взорван войсками НКВД 24 сентября 1941 года и полностью уничтожен в начале 1950-х годов, когда проводились окончательные разборки фундамента дома
если бы вы купили квартиру в нем то вы с высокой вероятностью потеряли бы юридически право собственности после революции, и физически во время войны. США повезло что на её территории особых военно-политических заворушек в 20м веке не было. США интересная страна, я читал книгу исповедь брокера, как какой то чел пытался зарабатывать спекуляциями примерно в 30е годы, всё не так радужно, бандитизм, наезды, крышевание, коррупция. Думаю сложно было бы сохранить капиталы с тех времен до наших.
Збереження капіталу - це в Швейцарію, із спокон віків і до завершення часів, амінь. Ну, насправді десь з 13-го століття можна було передавати капітал і зберегти його там. Колись Наполеон окупував, але тільки на 5 років, потім повернув назад. Думаю право власності ніхто не втратив в той час. Говорять, що були би предки Мазепи живі і мали б документи, то могли б претендувати на незліченні багатства, враховуючи проценти