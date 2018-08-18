|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:39
vitaliian написав:
Небоскрёб Гинзбурга, или Дом Гинзбурга — 12-этажный небоскрёб, стоявший в Киеве в начале XX века. Вошёл в историю как «первый небоскрёб Украины». Строился в 1910—1912 годах, был взорван войсками НКВД 24 сентября 1941 года и полностью уничтожен в начале 1950-х годов, когда проводились окончательные разборки фундамента дома
если бы вы купили квартиру в нем то вы с высокой вероятностью потеряли бы юридически право собственности после революции, и физически во время войны. США повезло что на её территории особых военно-политических заворушек в 20м веке не было. США интересная страна, я читал книгу исповедь брокера, как какой то чел пытался зарабатывать спекуляциями примерно в 30е годы, всё не так радужно, бандитизм, наезды, крышевание, коррупция. Думаю сложно было бы сохранить капиталы с тех времен до наших.
Збереження капіталу - це в Швейцарію, із спокон віків і до завершення часів, амінь. Ну, насправді десь з 13-го століття можна було передавати капітал і зберегти його там. Колись Наполеон окупував, але тільки на 5 років, потім повернув назад. Думаю право власності ніхто не втратив в той час. Говорять, що були би предки Мазепи живі і мали б документи, то могли б претендувати на незліченні багатства, враховуючи проценти
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 01:16
Vlad442 написав:
Кто следит за рынком аренды, вопрос. Заметил, что последнее время идет большой выброс студий. Чем можно это объяснить?
1. Тем что студии снимают не самые богатые люди и в сложившихся обстоятельствах вынуждены были освободить их, выехав на малую родину.
2. Студии обычно снимают люди без детей или вообще одиночки, то есть не привязанные к школе или садику, им принять решение о свале намного проще.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10885
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4840 раз.
- Подякували: 2488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 05 чер, 2020 03:18
Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
Хомякоид написав: Zebra написав: proftpd66 написав:
как это???
недвига упадет к евро на 20%!
можно евро купить и всё. Нахера бетонировать свой мозг?
Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.
Неправда. Я в евро на 99.9 %. 0.05 гривна и 0.05 дллар
А что сильно рвануло ?
я написал там.
1.123 закупится, скинуть через неделю по 1.34 - будет 30% годовых за 1 операцию в течении недели.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2988
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:32
Faceless написав: vitaliian написав: flyman написав:
мені тут пишуть знайомі з Києва (реального, а не Фейлслеса):"з грошима капець, у в-ва оборотів нема, зп не виплачується, немає грошей"
надо дать им контакты фейслеса он всем платит 20+ может и их пристроит
Ну у меня ещё и работать надо. Не всем подходит
Як не дивно ,Фецслес, в Києві є багато людей, які можуть і хочуть працювати. А роботи немає. Або ж ЗП 5000-6000 грн/міс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21446
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1198 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:48
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8008
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:15
уже виграш в +++?
нє, поки що як сливка в ---
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19556
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 1343 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18464
|3024520
|
|
|466
|197621
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13597
|
|