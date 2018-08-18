RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4201420242034204

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 03:18

  Хомякоид написав:
  Zebra написав:
  proftpd66 написав:
как это???

недвига упадет к евро на 20%!

можно евро купить и всё. Нахера бетонировать свой мозг? :lol:

Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.


Неправда. Я в евро на 99.9 %. 0.05 гривна и 0.05 дллар :D
А что сильно рвануло ?


Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

я написал там.

1.123 закупится, скинуть через неделю по 1.34 - будет 30% годовых за 1 операцию в течении недели.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 22.12.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

долярчик кончай офтопить, для этого есть личка
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3636
З нами з: 06.04.16
Подякував: 825 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:46

The_Rebel простите что я в КРЖН ветке, но мне настолько удивителен Ваш опыт, что все же спрошу - вот Вы жили несколько лет в "комнате" 1.5х1.7. А вещи? А объем воздуха - это ж ночью задохнуться наверное можно?
striped
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:26

striped , высота не указана. Может там спортзал 8 метров и объем получится)))
А вообще канеш жесть, как в палатке.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 15.02.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:31

Долярчик, там похоже ваша мечта сбылась. За кусок хлеба можете получить фею.

  19yuriy91 написав:Город-бордель пал жертвой СOVID-19. Проститутки голодают без клиентов

Один из самых больших борделей мира — целый город под названием Даулатдия — лишился клиентов из-за пандемии. Власти Бангладеш решили закрыть публичные дома на время угрозы распространения вируса. Теперь как минимум полторы тысячи проституток умирают от голода.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 15.02.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4201420242034204
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1845, 1846, 1847
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18465 3024639
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 10:39
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197629
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13600
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.