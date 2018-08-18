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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 03:18
Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"
Хомякоид написав: Zebra написав: proftpd66 написав:
как это???
недвига упадет к евро на 20%!
можно евро купить и всё. Нахера бетонировать свой мозг?
Можно. Тогда ваша покупательская способность на рынке КРНЖ вырастет пропорционально росту евро. И это не может не сказаться на рынке. Говорят, что ни у кого нет евро. Неправда, евро у многих еще осталось с тех жирных времен. Сидят в нем и ждут.
Неправда. Я в евро на 99.9 %. 0.05 гривна и 0.05 дллар
А что сильно рвануло ?
я написал там.
1.123 закупится, скинуть через неделю по 1.34 - будет 30% годовых за 1 операцию в течении недели.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:24
долярчик кончай офтопить, для этого есть личка
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vitaliian
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:46
The_Rebel простите что я в КРЖН ветке, но мне настолько удивителен Ваш опыт, что все же спрошу - вот Вы жили несколько лет в "комнате" 1.5х1.7. А вещи? А объем воздуха - это ж ночью задохнуться наверное можно?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:26
striped , высота не указана. Может там спортзал 8 метров и объем получится)))
А вообще канеш жесть, как в палатке.
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Hotab
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:31
Долярчик, там похоже ваша мечта сбылась. За кусок хлеба можете получить фею.
19yuriy91 написав:
Город-бордель пал жертвой СOVID-19. Проститутки голодают без клиентов
Один из самых больших борделей мира — целый город под названием Даулатдия — лишился клиентов из-за пандемии. Власти Бангладеш решили закрыть публичные дома на время угрозы распространения вируса. Теперь как минимум полторы тысячи проституток умирают от голода.
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