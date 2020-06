Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:26

Долярчик написав: Співпадіння? - не думаю!©®™



Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:

~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%!

~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес!

- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"



ДумайТЕ! - що буде далі з цінами на РИНКУ НЕРУХОМОСТІ???!



п. с.

