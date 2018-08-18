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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:23
The_Rebel написав:
Ніхто не підскаже, що не так із жк "Воскресенський"? Ну, крім того що лівий берег. Метро мені не дуже важливо, так як привик або пішки, або на велосипеді, або на авто, на крайняк маршрутка.
Просто багато непроданих квартир там по хорошій ціні
Построено с нарушением строительных норм.
Говорят, что дом слегка с наклоном построен
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:24
В Черкассах оборот фопов упал разов в 10.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:26
Долярчик написав:
Співпадіння? - не думаю!©®™
Опитування в Вайбер-групі ФОПів показало, що:
~ в 75% ФОПів торгівля впала на ~ 50%!
~ 5% ФОПів, взагалі, закрили свій бізнес!
- решта 20% розділилась між "трохи впала торгівля/трохи зросла/залишилась без змін"
ДумайТЕ! - що буде далі з цінами на РИНКУ НЕРУХОМОСТІ???!
п. с.
ФОПи хочуть на надгробній плиті Гетьманцева встановити РРО!
царъ добрий, боярэ плохыйэ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:30
У нас однушки за 2 недели упали на 30%. Ласкаво просим инвесторов из Киева подбирать дешевеющий актив!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:55
Grand Touring написав:
У нас однушки за 2 недели упали на 30%. Ласкаво просим инвесторов из Киева подбирать дешевеющий актив!
у вас це в Березані чи Коростені?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:00
Grand Touring написав:Долярчик
что за группа, можно инвайт?
SaveФОП
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:02
Grand Touring написав:
В Черкассах оборот фопов упал разов в 10.
Це як? Навіть, на оренду неназбирують?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:11
UA написав: The_Rebel написав:
Ніхто не підскаже, що не так із жк "Воскресенський"? Ну, крім того що лівий берег. Метро мені не дуже важливо, так як привик або пішки, або на велосипеді, або на авто, на крайняк маршрутка.
Просто багато непроданих квартир там по хорошій ціні
Построено с нарушением строительных норм.
Говорят, что дом слегка с наклоном построен
Лифты просто правильно вывесить, углы кабин чуть подпилить и норм.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:15
Ветка превратилась в зал отпевания.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:16
Долярчик написав: Grand Touring написав:
В Черкассах оборот фопов упал разов в 10.
Це як? Навіть, на оренду неназбирують?
почти все неназбирують, лично я еле собрал, но сказал орендодателям, чтоб не расслаблялись, в подтверждение привел пару матерных слов.
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