The_Rebel написав: striped написав: The_Rebel простите что я в КРЖН ветке, но мне настолько удивителен Ваш опыт, что все же спрошу - вот Вы жили несколько лет в "комнате" 1.5х1.7. А вещи? А объем воздуха - это ж ночью задохнуться наверное можно? простите что я в КРЖН ветке, но мне настолько удивителен Ваш опыт, что все же спрошу - вот Вы жили несколько лет в "комнате" 1.5х1.7. А вещи? А объем воздуха - это ж ночью задохнуться наверное можно?



Ось типове житло в Лондоні, один пройом розрахований на одну сім'ю, але на цій вулиці менше 500 тис. фунтів нема, бо 3-х поверхові таунхауси, як видно. У кожного позаду є гарден десь 2-4 сотки. Мою кімнату сфотографував для агенції при виїзді, щоб повернули завдаток. Я не писав про 1.7 м, як би я тоді спав? Ліжко 1.8 впритул, тому думаю десь 183 см довжина. В Лондоні не жарка, дуже комфортна погода, та і біля вікна, тому не душно. Дощі не часто, як прийнято думати, просто хмарно. Спочатку я жив на окраїні (Чінгфорд), там дешевше (330 в місяць) і кімната більша. Але добиратися по 1-1,5 години до роботи, плюс проїзд від 100 фунтів на місяць. То на одне й те саме виходило ще й з втратою часу. А так я зняв за 500 в прицентраллі, але в цю суму входили всі комунальні плюс прибиральниця раз в тиждень. Ось коли говорять, що в Києві квартира щоб переночувати, то так житло для "переночівлі" виглядає в Лондоні. Агенція була італійська, тому більшість часу сусідами були італійці. Ох і наслухався я їх "перке", вони коли сваряться то такі емоційні. Хлопці/чоловіки дуже гарячі. Ростом по 1.70 але дівчат міняли, як рукавиці. При чому привести дівчину в таку ось кімнатку для них не проблема. Навпроти в домі жили голландці будівельники, так там одні гулівери двометрові, реально самий менший був 1.90 десь, проте дівчат я з ними ніколи не бачив.

Живучи біля роботи я бувало по півроку не користувався транспортом. Мені достатньо було велосипеда для всього. Працював, як казав по 6-7 годин в день з 2-ма вихідними, часу було достатньо. Об'їздив на велосипеді весь Лондон, там є "грінвеї" - доріжки суто для велосипедів через весь Лондон по мальовничих каналах. Також по країні трохи поїдив. Потім пішов в універ на курси по програмуванню, а потім влаштувався в Київ на роботу.

якого біса вільнолюди в Лондині засклили балкони, при чому не по встановленому взірцю?

