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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4204420542064207>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:18

  Grand Touring написав:У нас однушки за 2 недели упали на 30%. Ласкаво просим инвесторов из Киева подбирать дешевеющий актив!

Вспомните, что я вам говорил когда вы заикнулись, что в Черкассах цены почти как в Киеве. И куда целовать черкасских рылов, "которые а сговоре удерживают цены".
-30% - это просто из э маст для черкасской недвиги.
PS Эта ветка кладезь полезных советов на миллион.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:22

airmax78 да, я помню
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:24

  UA написав:
  The_Rebel написав:Ніхто не підскаже, що не так із жк "Воскресенський"? Ну, крім того що лівий берег. Метро мені не дуже важливо, так як привик або пішки, або на велосипеді, або на авто, на крайняк маршрутка.
Просто багато непроданих квартир там по хорошій ціні

Построено с нарушением строительных норм.
Говорят, что дом слегка с наклоном построен :mrgreen:

Теж таке чув, але на деяких форумах 4-тирічної давнини ніби жильці пишуть, що це брехня і все нормально. А далі інформація обривається, її ніде нема. Хоча дивно, що відтоді там багато незаселених квартир залишилося. Цей дім якось пов'язаний з Приватом
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:34

  Grand Touring написав:В Черкассах оборот фопов упал разов в 10.


В каких сферах работают фоп
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:49

  xio13 написав:
  Grand Touring написав:В Черкассах оборот фопов упал разов в 10.


В каких сферах работают фоп

Теж хотів це запитати.
І головне, яка у них ~ оренда?
(а то 5тис. грн/міс - це одне, а 15-20-25тис. - це вже зовсім інше)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:02

  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:
  Grand Touring написав:В Черкассах оборот фопов упал разов в 10.

Це як? Навіть, на оренду неназбирують? :shock:

почти все неназбирують, лично я еле собрал, но сказал орендодателям, чтоб не расслаблялись, в подтверждение привел пару матерных слов.

Укробыдло во всей своей красе, это "благодарность" за прошлые годы или они вас насильно заставляли(ют) арендовать?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:05

  striped написав:The_Rebel простите что я в КРЖН ветке, но мне настолько удивителен Ваш опыт, что все же спрошу - вот Вы жили несколько лет в "комнате" 1.5х1.7. А вещи? А объем воздуха - это ж ночью задохнуться наверное можно?

ЗображенняЗображенняЗображення
Ось типове житло в Лондоні, один пройом розрахований на одну сім'ю, але на цій вулиці менше 500 тис. фунтів нема, бо 3-х поверхові таунхауси, як видно. У кожного позаду є гарден десь 2-4 сотки. Мою кімнату сфотографував для агенції при виїзді, щоб повернули завдаток. Я не писав про 1.7 м, як би я тоді спав? Ліжко 1.8 впритул, тому думаю десь 183 см довжина. В Лондоні не жарка, дуже комфортна погода, та і біля вікна, тому не душно. Дощі не часто, як прийнято думати, просто хмарно. Спочатку я жив на окраїні (Чінгфорд), там дешевше (330 в місяць) і кімната більша. Але добиратися по 1-1,5 години до роботи, плюс проїзд від 100 фунтів на місяць. То на одне й те саме виходило ще й з втратою часу. А так я зняв за 500 в прицентраллі, але в цю суму входили всі комунальні плюс прибиральниця раз в тиждень. Ось коли говорять, що в Києві квартира щоб переночувати, то так житло для "переночівлі" виглядає в Лондоні. Агенція була італійська, тому більшість часу сусідами були італійці. Ох і наслухався я їх "перке", вони коли сваряться то такі емоційні. Хлопці/чоловіки дуже гарячі. Ростом по 1.70 але дівчат міняли, як рукавиці. При чому привести дівчину в таку ось кімнатку для них не проблема. Навпроти в домі жили голландці будівельники, так там одні гулівери двометрові, реально самий менший був 1.90 десь, проте дівчат я з ними ніколи не бачив.
Живучи біля роботи я бувало по півроку не користувався транспортом. Мені достатньо було велосипеда для всього. Працював, як казав по 6-7 годин в день з 2-ма вихідними, часу було достатньо. Об'їздив на велосипеді весь Лондон, там є "грінвеї" - доріжки суто для велосипедів через весь Лондон по мальовничих каналах. Також по країні трохи поїдив. Потім пішов в універ на курси по програмуванню, а потім влаштувався в Київ на роботу.
До речі вся оплата в Лондоні йде потижнево. Таким чином, навіть якщо ти хочеш платити за місяць (як я по звичці домовився), то тобі перерахують місячну плату по формулі. Не вийде за місяць заплатити як за 4 тижні. Таким чином лендлорди заробляють додатковий 13-тий платіж, якщо рахувати за рік
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:08

Фото щось погано підтягнулися
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:21

  The_Rebel написав:
  striped написав:The_Rebel простите что я в КРЖН ветке, но мне настолько удивителен Ваш опыт, что все же спрошу - вот Вы жили несколько лет в "комнате" 1.5х1.7. А вещи? А объем воздуха - это ж ночью задохнуться наверное можно?

ЗображенняЗображенняЗображення
Ось типове житло в Лондоні, один пройом розрахований на одну сім'ю, але на цій вулиці менше 500 тис. фунтів нема, бо 3-х поверхові таунхауси, як видно. У кожного позаду є гарден десь 2-4 сотки. Мою кімнату сфотографував для агенції при виїзді, щоб повернули завдаток. Я не писав про 1.7 м, як би я тоді спав? Ліжко 1.8 впритул, тому думаю десь 183 см довжина. В Лондоні не жарка, дуже комфортна погода, та і біля вікна, тому не душно. Дощі не часто, як прийнято думати, просто хмарно. Спочатку я жив на окраїні (Чінгфорд), там дешевше (330 в місяць) і кімната більша. Але добиратися по 1-1,5 години до роботи, плюс проїзд від 100 фунтів на місяць. То на одне й те саме виходило ще й з втратою часу. А так я зняв за 500 в прицентраллі, але в цю суму входили всі комунальні плюс прибиральниця раз в тиждень. Ось коли говорять, що в Києві квартира щоб переночувати, то так житло для "переночівлі" виглядає в Лондоні. Агенція була італійська, тому більшість часу сусідами були італійці. Ох і наслухався я їх "перке", вони коли сваряться то такі емоційні. Хлопці/чоловіки дуже гарячі. Ростом по 1.70 але дівчат міняли, як рукавиці. При чому привести дівчину в таку ось кімнатку для них не проблема. Навпроти в домі жили голландці будівельники, так там одні гулівери двометрові, реально самий менший був 1.90 десь, проте дівчат я з ними ніколи не бачив.
Живучи біля роботи я бувало по півроку не користувався транспортом. Мені достатньо було велосипеда для всього. Працював, як казав по 6-7 годин в день з 2-ма вихідними, часу було достатньо. Об'їздив на велосипеді весь Лондон, там є "грінвеї" - доріжки суто для велосипедів через весь Лондон по мальовничих каналах. Також по країні трохи поїдив. Потім пішов в універ на курси по програмуванню, а потім влаштувався в Київ на роботу.
До речі вся оплата в Лондоні йде потижнево. Таким чином, навіть якщо ти хочеш платити за місяць (як я по звичці домовився), то тобі перерахують місячну плату по формулі. Не вийде за місяць заплатити як за 4 тижні. Таким чином лендлорди заробляють додатковий 13-тий платіж, якщо рахувати за рік

якого біса вільнолюди в Лондині засклили балкони, при чому не по встановленому взірцю?
Макс негодує!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:22

The_Rebel
Душ/туалет/кухня - загальна, десь по коридору?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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