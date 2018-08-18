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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4204420542064207

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 80
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
30%
24
знизяться на 10-25%
33%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:26

  The_Rebel написав:Фото щось погано підтягнулися

Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:42

  Долярчик написав:The_Rebel
Душ/туалет/кухня - загальна, десь по коридору?

Так було 2 душові, 2 туалети, кухня, літній столик в гардені - це загальне.
Тут агенція намагалася отримати максимум доходу, тому "лівінг-рум" (загальна кімната для відпочинку, як у серіалі "Друзі") також перероблена для сдачі. Якщо брати безпосередньо у лендлорда, то часто можна взяти з лівінг-румом. А якщо ще й 2-поверховий таунхаус, то людей буде значно менше.
Мені повезло, так як я працював на фабриці у 1-шу зміну (з 6 ранку), зазвичай коли приходив додому (після пивка із колегами поляками/литовцями/словаками), то вже майже нікого не було вдома. Італійці (хлопці та дівчата) в основному працювали в італійських ресторанах, десь від 2-ї дня до опівночі.
Але чесно кажучи навіть така маленька кімнатка - це краще, ніж в Чехії жити в так званих битовках всі разом. Хоча я в битовках не жив, а знімали 2к на 4-х, так це ще "задоволення" було. Навіть якщо з другом, то через пару місяців дивишся на нього, як на фашиста, хочеш горло йому перегризти
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:45

  flyman написав:
  The_Rebel написав:Фото щось погано підтягнулися

Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.

Ну, але я так зрозумів це окреме приміщення, а не кімната в загальному домі.
Ага, це ти після цього вирішив окружити кавалірками весь Київ?)))
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:46

  airmax78 написав:
  UA написав:
  The_Rebel написав:Ніхто не підскаже, що не так із жк "Воскресенський"? Ну, крім того що лівий берег. Метро мені не дуже важливо, так як привик або пішки, або на велосипеді, або на авто, на крайняк маршрутка.
Просто багато непроданих квартир там по хорошій ціні

Построено с нарушением строительных норм.
Говорят, что дом слегка с наклоном построен :mrgreen:

Лифты просто правильно вывесить, углы кабин чуть подпилить и норм.

И солидолу побольше
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:47

Зображення

Ого які великі кроваті в Лондоні. Кімнати не менші 15 квадратів , то кровать квадратів 8.
Ото гарно живуть!

Тиждень болі закінчується. Але ми не вішаємо носа. Потерпіти 3 дні і новий короткий тиждень болі тут як тут!
Всім процвітання!
Первый
 
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