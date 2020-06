Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:26

The_Rebel написав: Фото щось погано підтягнулися Фото щось погано підтягнулися

Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+

там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.

Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.

Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.

Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.



450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь. Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/