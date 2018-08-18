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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4205420642074208>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:26

  The_Rebel написав:Фото щось погано підтягнулися

Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:42

  Долярчик написав:The_Rebel
Душ/туалет/кухня - загальна, десь по коридору?

Так було 2 душові, 2 туалети, кухня, літній столик в гардені - це загальне.
Тут агенція намагалася отримати максимум доходу, тому "лівінг-рум" (загальна кімната для відпочинку, як у серіалі "Друзі") також перероблена для сдачі. Якщо брати безпосередньо у лендлорда, то часто можна взяти з лівінг-румом. А якщо ще й 2-поверховий таунхаус, то людей буде значно менше.
Мені повезло, так як я працював на фабриці у 1-шу зміну (з 6 ранку), зазвичай коли приходив додому (після пивка із колегами поляками/литовцями/словаками), то вже майже нікого не було вдома. Італійці (хлопці та дівчата) в основному працювали в італійських ресторанах, десь від 2-ї дня до опівночі.
Але чесно кажучи навіть така маленька кімнатка - це краще, ніж в Чехії жити в так званих битовках всі разом. Хоча я в битовках не жив, а знімали 2к на 4-х, так це ще "задоволення" було. Навіть якщо з другом, то через пару місяців дивишся на нього, як на фашиста, хочеш горло йому перегризти
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:45

  flyman написав:
  The_Rebel написав:Фото щось погано підтягнулися

Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.

Ну, але я так зрозумів це окреме приміщення, а не кімната в загальному домі.
Ага, це ти після цього вирішив окружити кавалірками весь Київ?)))
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:46

  airmax78 написав:
  UA написав:
  The_Rebel написав:Ніхто не підскаже, що не так із жк "Воскресенський"? Ну, крім того що лівий берег. Метро мені не дуже важливо, так як привик або пішки, або на велосипеді, або на авто, на крайняк маршрутка.
Просто багато непроданих квартир там по хорошій ціні

Построено с нарушением строительных норм.
Говорят, что дом слегка с наклоном построен :mrgreen:

Лифты просто правильно вывесить, углы кабин чуть подпилить и норм.

И солидолу побольше
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:47

Зображення

Ого які великі кроваті в Лондоні. Кімнати не менші 15 квадратів , то кровать квадратів 8.
Ото гарно живуть!

Тиждень болі закінчується. Але ми не вішаємо носа. Потерпіти 3 дні і новий короткий тиждень болі тут як тут!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:05

  The_Rebel написав:
  flyman написав:
  The_Rebel написав:Фото щось погано підтягнулися

Я в Польщі знімав 12м2 кавалірку, стеля за 3м+
там санвузел: душ + сральнік + увальник, кухонний придаток, маленька прихожа.
Ліжко було над санвузлом, вибиратися по драбинці.
Обігрів електрикою: акумуляційний нагрівач із таймером на нічний тариф.
Зимою було таки зимно перші кілька тижнів, поки не прогрілися стіни.

450 злотих + 60..90 злотих за електрику та комуналь.

Ну, але я так зрозумів це окреме приміщення, а не кімната в загальному домі.
Ага, це ти після цього вирішив окружити кавалірками весь Київ?)))

Так, окрема квартира, а не приміщення, "все включено", свій номер квартири, свій обліковий номер для е.е., свій лічильник на воду, "свій холодильник",все "своє". Хочеш грієшся електрикою, хочеш економиш.
Можна було навіть розкладати знизу розкладне крісло і підселяти кого при бажанні :)

Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:23

  Первый написав:Зображення

Ого які великі кроваті в Лондоні. Кімнати не менші 15 квадратів , то кровать квадратів 8.
Ото гарно живуть!

Тиждень болі закінчується. Але ми не вішаємо носа. Потерпіти 3 дні і новий короткий тиждень болі тут як тут!

Справедливості для - є багато інших цінових пропозицій на будь-яку цінову категорію. Навіть в цьому домі були і більші кімнати, проте я сам обрав найменшу, щоб менше платити, відповідно менше працювати, відповідно мати більше вільного часу. Адже після обіду 3 рази на тиждень ходив в універ і не хотілося бути вижатим лимоном. Речей багато не потрібно. Що не помістилося в шкаф, закинув у свою тумбу на кухні. В цій кімнаті в ногах на стіну навіть плазму прикрутив.
Тут такі правила, коли лендлорд передає агенції, то він взагалі втрачає всі права на це житло на цей період. Я довго моніторив хати біля роботи і домовився за півтора місяця з агенцією. Вони ще тільки ремонт робили і перепланування. Там були більші кімнати, але тільки 4. Вони переробили на 6 чи 7, уже не пам'ятаю.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:27

  flyman написав:Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)

Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру.
Не думаю, що кавалірки будуть популярні в іпенях Києва і передмістя, не той у нас менталітет
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:34

  The_Rebel написав:
  flyman написав:Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)

Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру.
Не думаю, що кавалірки будуть популярні в іпенях Києва і передмістя, не той у нас менталітет

Не в іпенях, а недалеко від різних гілок метро.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:36

Ху-у-у-х!!! Двічі перечитав назву гілки. Подумав, що модератори нову тему започаткували "Спогади заробітчан". Примарилося. :D
До речі, Флаю, на світлині не балкони британських вільнолюдей, а еркери.
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