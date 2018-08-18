Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:42

Долярчик написав: The_Rebel

Душ/туалет/кухня - загальна, десь по коридору? Душ/туалет/кухня - загальна, десь по коридору?

Так було 2 душові, 2 туалети, кухня, літній столик в гардені - це загальне.Тут агенція намагалася отримати максимум доходу, тому "лівінг-рум" (загальна кімната для відпочинку, як у серіалі "Друзі") також перероблена для сдачі. Якщо брати безпосередньо у лендлорда, то часто можна взяти з лівінг-румом. А якщо ще й 2-поверховий таунхаус, то людей буде значно менше.Мені повезло, так як я працював на фабриці у 1-шу зміну (з 6 ранку), зазвичай коли приходив додому (після пивка із колегами поляками/литовцями/словаками), то вже майже нікого не було вдома. Італійці (хлопці та дівчата) в основному працювали в італійських ресторанах, десь від 2-ї дня до опівночі.Але чесно кажучи навіть така маленька кімнатка - це краще, ніж в Чехії жити в так званих битовках всі разом. Хоча я в битовках не жив, а знімали 2к на 4-х, так це ще "задоволення" було. Навіть якщо з другом, то через пару місяців дивишся на нього, як на фашиста, хочеш горло йому перегризти