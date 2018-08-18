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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4205420642074208

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  The_Rebel написав:А далі інформація обривається, її ніде нема. Хоча дивно, що відтоді там багато незаселених квартир залишилося. Цей дім якось пов'язаний з Приватом

Когда он появился на торгах от ФГВФЛ, то я где то читал, что он построен на земле больнички, и вроде как морг там рядом. Ещё подвал вроде как подмокал
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:57

  Первый написав:Зображення

Ого які великі кроваті в Лондоні. Кімнати не менші 15 квадратів , то кровать квадратів 8.
Ото гарно живуть!

Тиждень болі закінчується. Але ми не вішаємо носа. Потерпіти 3 дні і новий короткий тиждень болі тут як тут!

Що Вам заважає зняти 15м кімнату в Києві в гуртожитку, та запостити сюди фото?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:02

  The_Rebel написав:
  flyman написав:Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)

Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру.
Не думаю, що кавалірки будуть популярні в іпенях Києва і передмістя, не той у нас менталітет

А якже всякі стандарт ван, обухівські, та оранжі?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:09

  flyman написав:
  The_Rebel написав:
  flyman написав:Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)

Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру.
Не думаю, що кавалірки будуть популярні в іпенях Києва і передмістя, не той у нас менталітет

Не в іпенях, а недалеко від різних гілок метро.

Я не знаю, для мене метро не це показник. Червоний хутір - також метро, але ж іпеня))
Є райони без метро, що набагато кращі для багатьох від Поха та Академа - та ж Солом'янка, Куренівка, Русанівка, Березняки... Особливо для людей, які не переварюють метро.. у годину пік.. бр-р... краще пішки пройдусь
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:11

  BIGor написав:
  The_Rebel написав:
  flyman написав:Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)

Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру.
Не думаю, що кавалірки будуть популярні в іпенях Києва і передмістя, не той у нас менталітет

А якже всякі стандарт ван, обухівські, та оранжі?

без поняття, в мене стеля бюджету на кавалірку 1Фонд, ну може трішки більше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:без поняття, в мене стеля бюджету на кавалірку 1Фонд, ну може трішки більше

Тю, то в Долярчика довший! :)

А в тебе вже скільки кавалірок - 2шт? (підвал не рахуємо) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:и вроде как морг там рядом

разве это проблема?
Faceless
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  #<1 ... 4205420642074208
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