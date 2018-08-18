Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)
Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру. Не думаю, що кавалірки будуть популярні в іпенях Києва і передмістя, не той у нас менталітет
flyman написав:Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)
Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру. Не думаю, що кавалірки будуть популярні в іпенях Києва і передмістя, не той у нас менталітет
Не в іпенях, а недалеко від різних гілок метро.
Я не знаю, для мене метро не це показник. Червоний хутір - також метро, але ж іпеня)) Є райони без метро, що набагато кращі для багатьох від Поха та Академа - та ж Солом'янка, Куренівка, Русанівка, Березняки... Особливо для людей, які не переварюють метро.. у годину пік.. бр-р... краще пішки пройдусь
flyman написав:Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)
Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру. Не думаю, що кавалірки будуть популярні в іпенях Києва і передмістя, не той у нас менталітет
А якже всякі стандарт ван, обухівські, та оранжі?
без поняття, в мене стеля бюджету на кавалірку 1Фонд, ну може трішки більше
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:без поняття, в мене стеля бюджету на кавалірку 1Фонд, ну може трішки більше
Тю, то в Долярчика довший!
А в тебе вже скільки кавалірок - 2шт? (підвал не рахуємо)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!