BIGor написав: The_Rebel написав: flyman написав: Як з"їхав, казали довго не пустувало, заселилася якась бабця і вже не за 450 а 630 злотих (її дочка десь поряд жила)

Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру.

Кавалірки популярні там, де житло дуже дороге і людям роблять такий вибір: взяти кавалірку, але біля роботи; чи взяти більше житло, але далеко від центру.

Не думаю, що кавалірки будуть популярні в іпенях Києва і передмістя, не той у нас менталітет

А якже всякі стандарт ван, обухівські, та оранжі?

без поняття, в мене стеля бюджету на кавалірку 1Фонд, ну може трішки більше

