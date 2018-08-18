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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4206420742084209

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 81
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
11
знизяться в межах 10%
31%
25
знизяться на 10-25%
32%
26
знизяться на 25%-50%
16%
13
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:07

Frant , ещё в какой-то палате был прокурор.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:09

Безработица в Киеве выросла в 2,7 раз - городской центр занятости
https://hubs.ua/news/bezrabotitsa-v-kie ... 90409.html

А двигатели рокеты КРЖН все прогреваются :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скоро все капиталы мира будут перетекать и скупать бетон КРЖН, потому как спрос только вверх, цена только вверх, а предложения нету )))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:25

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:и вроде как морг там рядом

разве это проблема?

Может стать, если электричество отключится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Кто будет формировать? Те же категории, что формировали спрос и до того. Киевляне, которые хотят улучшить жилищные условия. Понаехи, которые хотят купить свое и съехать с аренды. Те, кто покупают под аренду - они не исчезнут, но вероятно их число поубавится

Интересный вопрос, поубавится ли. Любой кризис обычно увеличивает сегментацию, разрыв между богатыми и бедными. У среднего человека все плохо, цены падают, но у кого-то хорошо и нужно вложиться. Мне кажется, что в жирные годы больше покупают для себя, потому что у всех есть деньги. В худые деньги остаются только у богатых.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А двигатели рокеты КРЖН все прогреваются

Старт ракеты, в связи с пандемией откладывается, но... смотрите не только узко с одной стороны.
Заробитчане деньги шлют, египтяне хлеб из укаринского зерна кушают, потребление айфонов/новых авто сократилось, про Турции/Египты никто не думает. Где-то там за океаном печатают миллиарды, не подкрепленные реальным производством, и есть сценарий, что после выхода из кризиса не получится их все связать, и все закончится некоторой инфляцией доллара, а цены на КРЖН традиционно в долларах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:44

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:А двигатели рокеты КРЖН все прогреваются

Старт ракеты, в связи с пандемией откладывается, но... смотрите не только узко с одной стороны.
Заробитчане деньги шлют, египтяне хлеб из укаринского зерна кушают, потребление айфонов/новых авто сократилось, про Турции/Египты никто не думает. Где-то там за океаном печатают миллиарды, не подкрепленные реальным производством, и есть сценарий, что после выхода из кризиса не получится их все связать, и все закончится некоторой инфляцией доллара, а цены на КРЖН традиционно в долларах.

В США в последние 2 месяца цены падают. А в Украине будут расти? :D

Вот хороший пример:
https://news.finance.ua/ua/news/-/47196 ... aftu-i-gaz
Консолідований чистий прибуток Групи “Нафтогаз” за січень-березень 2020 року склав 3,2 млрд грн. Це в п’ять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року (16,0 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

Як зазначив фінансовий директор Групи “Нафтогаз” Петер ван Дріл, на результати значно вплинуло падіння цін і попиту на газ.
BIGor
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