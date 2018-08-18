Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Кто будет формировать? Те же категории, что формировали спрос и до того. Киевляне, которые хотят улучшить жилищные условия. Понаехи, которые хотят купить свое и съехать с аренды. Те, кто покупают под аренду - они не исчезнут, но вероятно их число поубавится
Интересный вопрос, поубавится ли. Любой кризис обычно увеличивает сегментацию, разрыв между богатыми и бедными. У среднего человека все плохо, цены падают, но у кого-то хорошо и нужно вложиться. Мне кажется, что в жирные годы больше покупают для себя, потому что у всех есть деньги. В худые деньги остаются только у богатых.
zРадио написав:А двигатели рокеты КРЖН все прогреваются
Старт ракеты, в связи с пандемией откладывается, но... смотрите не только узко с одной стороны. Заробитчане деньги шлют, египтяне хлеб из укаринского зерна кушают, потребление айфонов/новых авто сократилось, про Турции/Египты никто не думает. Где-то там за океаном печатают миллиарды, не подкрепленные реальным производством, и есть сценарий, что после выхода из кризиса не получится их все связать, и все закончится некоторой инфляцией доллара, а цены на КРЖН традиционно в долларах.
zРадио написав:А двигатели рокеты КРЖН все прогреваются
Старт ракеты, в связи с пандемией откладывается, но... смотрите не только узко с одной стороны. Заробитчане деньги шлют, египтяне хлеб из укаринского зерна кушают, потребление айфонов/новых авто сократилось, про Турции/Египты никто не думает. Где-то там за океаном печатают миллиарды, не подкрепленные реальным производством, и есть сценарий, что после выхода из кризиса не получится их все связать, и все закончится некоторой инфляцией доллара, а цены на КРЖН традиционно в долларах.
В США в последние 2 месяца цены падают. А в Украине будут расти?