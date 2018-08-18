Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:29

Vlad442 написав: Заробитчане деньги шлют

Заробитчане деньги шлют

Vlad442 написав: египтяне хлеб из укаринского зерна кушают

египтяне хлеб из укаринского зерна кушают

Vlad442 написав: потребление айфонов/новых авто сократилось, про Турции/Египты никто не думает.

потребление айфонов/новых авто сократилось, про Турции/Египты никто не думает.

Vlad442 написав: Где-то там за океаном печатают миллиарды, не подкрепленные реальным производством, и есть сценарий, что после выхода из кризиса не получится их все связать, и все закончится некоторой инфляцией доллара, а цены на КРЖН традиционно в долларах. Где-то там за океаном печатают миллиарды, не подкрепленные реальным производством, и есть сценарий, что после выхода из кризиса не получится их все связать, и все закончится некоторой инфляцией доллара, а цены на КРЖН традиционно в долларах.

Выше кидал статистику - минус 300 млн долларов в месяц шлют (-28%), и тренд на убыль.Кушают не больше, чем кушали - а потери в промышленности чем восполнить?Оттока валюты в связи с туризмом нет, то и притока валюты в связи с туризмом - тоже нет. Вы ж не забывайте, что кроме outbound есть и inbound (был, точнееА это уже чушь, простите. Те заокеанские напечатанные миллиарды (триллионы) даже там за океаном не могут оживить потребительский спрос. Пока не могут - а как только смогут, лишнюю ликвидность начнут пылесосить.В 2008-2009 гг тоже были триллионные программы TARP и QE. Но что-то ни одного доллара из этих триллионов на КРЖН не попало - наоборот, даже те, что были, отправились обратно за океан, и с тех пор ни разу не возвращались.Оживление на КРЖН, конечно же, будет. Но во-первых, не ранее, чем рынок отсушит весь спекулятивный спрос и падение доходов населения (18-24 месяцев - падение цен на 20-40%), а во-вторых, не ранее, чем экономика системно выйдет в рост (24-36 месяцев).