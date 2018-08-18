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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скоро все капиталы мира будут перетекать и скупать бетон КРЖН, потому как спрос только вверх, цена только вверх, а предложения нету )))))
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:25
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересный вопрос, поубавится ли. Любой кризис обычно увеличивает сегментацию, разрыв между богатыми и бедными. У среднего человека все плохо, цены падают, но у кого-то хорошо и нужно вложиться. Мне кажется, что в жирные годы больше покупают для себя, потому что у всех есть деньги. В худые деньги остаются только у богатых.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Старт ракеты, в связи с пандемией откладывается, но... смотрите не только узко с одной стороны.
Заробитчане деньги шлют, египтяне хлеб из укаринского зерна кушают, потребление айфонов/новых авто сократилось, про Турции/Египты никто не думает. Где-то там за океаном печатают миллиарды, не подкрепленные реальным производством, и есть сценарий, что после выхода из кризиса не получится их все связать, и все закончится некоторой инфляцией доллара, а цены на КРЖН традиционно в долларах.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:44
В США в последние 2 месяца цены падают. А в Украине будут расти?
Вот хороший пример:
https://news.finance.ua/ua/news/-/47196 ... aftu-i-gaz
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:26
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:29
Выше кидал статистику - минус 300 млн долларов в месяц шлют (-28%), и тренд на убыль.
Кушают не больше, чем кушали - а потери в промышленности чем восполнить?
Оттока валюты в связи с туризмом нет, то и притока валюты в связи с туризмом - тоже нет. Вы ж не забывайте, что кроме outbound есть и inbound (был, точнее )
А это уже чушь, простите. Те заокеанские напечатанные миллиарды (триллионы) даже там за океаном не могут оживить потребительский спрос. Пока не могут - а как только смогут, лишнюю ликвидность начнут пылесосить.
В 2008-2009 гг тоже были триллионные программы TARP и QE. Но что-то ни одного доллара из этих триллионов на КРЖН не попало - наоборот, даже те, что были, отправились обратно за океан, и с тех пор ни разу не возвращались.
Оживление на КРЖН, конечно же, будет. Но во-первых, не ранее, чем рынок отсушит весь спекулятивный спрос и падение доходов населения (18-24 месяцев - падение цен на 20-40%), а во-вторых, не ранее, чем экономика системно выйдет в рост (24-36 месяцев).
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
думаете у этих граждан была дилемма "Айфон и Египет или 1 квадрат жилья в Киеве"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет, пока не будут.
Я уже обращал внимание, что еще ни разу в истории цены на квартиры не падали при стабильной гривне. Уменьшение импорта уменьшает вероятность роста курса.
Я ничего не утверждаю, я просил шире смотреть на вещи, что кроме негативных факторов для КРЖН, есть и позитивные.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:50
Такой еще вопрос к гурам - когда вы ждете "осеннее оживление" аренды в этом году?
На первый взгляд вопрос странный - осень то начнется по расписанию Но следующий учебный год - не факт. Слышал, что часть вузов может перенести его на октябрь из-за задержки с окончанием текущего.
И есть ли в принципе реальные предпосылки для сезонного оживления в этом году? Вспоминаем, что для студентов-понаехов, а точнее их родителей, существует 2 мотивации аренды квартир - нет мест в общаге и апгрейд по сравнению с условиями общаги.
Так вот, вторая мотивация при отсутствии проблемы с размещением в этом году будет экзотикой - есть место в общаге, будешь жить в общаге. Нынешнее поколение студентов вдвое меньше прошлого - 15-20-летней давности. Есть ли реально на сегодня проблема с койками в общагах?
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