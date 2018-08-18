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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:54
Vlad442 написав: Faceless написав:
Кто будет формировать? Те же категории, что формировали спрос и до того. Киевляне, которые хотят улучшить жилищные условия. Понаехи, которые хотят купить свое и съехать с аренды. Те, кто покупают под аренду - они не исчезнут, но вероятно их число поубавится
Интересный вопрос, поубавится ли. Любой кризис обычно увеличивает сегментацию, разрыв между богатыми и бедными. У среднего человека все плохо, цены падают, но у кого-то хорошо и нужно вложиться. Мне кажется, что в жирные годы больше покупают для себя, потому что у всех есть деньги. В худые деньги остаются только у богатых.
Поубавится больше потому, что доходность аренды низкая, с каждым сданным домом конкуренция все больше
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:55
zРадио написав:
В 2008-2009 гг тоже были триллионные программы TARP и QE. Но что-то ни одного доллара из этих триллионов на КРЖН не попало - наоборот, даже те, что были, отправились обратно за океан, и с тех пор ни разу не возвращались.
Більше того, вже відкрили двері для виходу.
Ще не ворота, звичайно, але 10 років тому пересічний міг лише на собі в труселях бабло вивозити.
Десь за 2 роки очікую працюючу модель податкового навантаження на всіх місцевих "лордів", що кайфують в цьому оффшорі.
Там і порахуємо прибутковість інвестицій.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:59
Vlad442 написав:
..египтяне хлеб из укаринского зерна кушают, потребление айфонов/новых авто сократилось, про Турции/Египты никто не думает. Где-то там за океаном печатают миллиарды, не подкрепленные реальным производством, и есть сценарий, что после выхода из кризиса не получится их все связать, и все закончится некоторой инфляцией доллара, а цены на КРЖН традиционно в долларах.
хоть кто-то раскусил, куда делось зерно из Госрезерва - египтяне, понимаешь, топчут.
Ну а по поводу "заокеанских инфляционных лярдов" скажу только то, что их печатают, дабы дефляцию погасить кризисную - и на наш рынок их попадет вовсе не много, ибо мы не 51 штат, а нацвалюта - гривна.
Случай суперинфляции еще более печален для флэтлордов - ибо тогда народ пойдет в активы, что не обесценились, вроде золота. Но это совсем другая история.
Также флэтлорды вечно забывают про почти гарантированную "вторую волну" пандемии, в связи с которой баристы и парикмахеры снова будут стричь и готовить капучину по Zoom, вместо того, чтобы улучшать показатель P/E флэтлордов и строительных компаний
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:02
ib_investor
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Десь за 2 роки очікую працюючу модель податкового навантаження на всіх місцевих "лордів", що кайфують в цьому оффшорі.
Вы представляете, если в шлеме сейчас там что-то йумарит, что он уехал из Донбасса и развивает теперь экономику страны , очень полезный... То если он хоть копейку налога из квартирок потратит на армию, которая счас стоит под его Мариком, как он щеки надует!! Прям как будто с ПТУРом под широкино в окопе ...
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:07
Vlad442 написав:
Я ничего не утверждаю, я просил шире смотреть на вещи, что кроме негативных факторов для КРЖН, есть и позитивные.
Кек... Рост цены - не эквивалент позитива, падение цены - не эквивалент негатива! Мозгами флэтлорда это понять трудно, но, увы, придется.
Вы сами рано, или поздно, стали бы заложником перманентного дорожая, потому что "больше доить" - нежизнеспособная в долгосроке стратегия, неминуемо приводящая всех участников рынка к краху. И 2008-й тому хорошее подтверждение.
Именно цикличность рынка приводит к росту качества - застройщиков, инвесторов, ремонтников, арендодателей и арендаторов...
Следующие 2-3 года - фаза отрезвления и повышения конкуренции (сопровождаемая снижением цены, но это всего-лишь операционная неизбежность, к которой готовы все осмысленные участники рынка, к чему и вас призываю)
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:15
Vlad442 написав:
Я ничего не утверждаю, я просил шире смотреть на вещи, что кроме негативных факторов для КРЖН, есть и позитивные.
які?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:19
zРадио написав:
Такой еще вопрос к гурам - когда вы ждете "осеннее оживление" аренды в этом году?
На первый взгляд вопрос странный - осень то начнется по расписанию
Но следующий учебный год - не факт. Слышал, что часть вузов может перенести его на октябрь из-за задержки с окончанием текущего.
И есть ли в принципе реальные предпосылки для сезонного оживления в этом году? Вспоминаем, что для студентов-понаехов, а точнее их родителей, существует 2 мотивации аренды квартир - нет мест в общаге и апгрейд по сравнению с условиями общаги.
Так вот, вторая мотивация при отсутствии проблемы с размещением в этом году будет экзотикой - есть место в общаге, будешь жить в общаге. Нынешнее поколение студентов вдвое меньше прошлого - 15-20-летней давности. Есть ли реально на сегодня проблема с койками в общагах?
Наскільки я знаю є.
Але, першачків в перший семестр заселяють першочергово.
Решту, відповідно рейтингу успішністю.
Це про тих хто "на державному".
Контрактники, скоріш за все, орендують.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:28
sequence написав:
Ну а по поводу "заокеанских инфляционных лярдов" скажу только то, что их печатают, дабы дефляцию погасить кризисную - и на наш рынок их попадет вовсе не много, ибо мы не 51 штат, а нацвалюта - гривна.
наша долларовая инфляция утрет штатовской нос на раз, при относительно стабильном курсе с 2016г. многие цены выросли в 2-3 раза (помидоры, огурцы, картофель, топливо, большинство услуг).
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