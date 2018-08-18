zРадио написав:

Такой еще вопрос к гурам - когда вы ждете "осеннее оживление" аренды в этом году?На первый взгляд вопрос странный - осень то начнется по расписаниюНо следующий учебный год - не факт. Слышал, что часть вузов может перенести его на октябрь из-за задержки с окончанием текущего.И есть ли в принципе реальные предпосылки для сезонного оживления в этом году? Вспоминаем, что для студентов-понаехов, а точнее их родителей, существует 2 мотивации аренды квартир - нет мест в общаге и апгрейд по сравнению с условиями общаги.Так вот, вторая мотивация при отсутствии проблемы с размещением в этом году будет экзотикой - есть место в общаге, будешь жить в общаге. Нынешнее поколение студентов вдвое меньше прошлого - 15-20-летней давности. Есть ли реально на сегодня проблема с койками в общагах?