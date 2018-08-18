Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:28

sequence написав: Ну а по поводу "заокеанских инфляционных лярдов" скажу только то, что их печатают, дабы дефляцию погасить кризисную - и на наш рынок их попадет вовсе не много, ибо мы не 51 штат, а нацвалюта - гривна. Ну а по поводу "заокеанских инфляционных лярдов" скажу только то, что их печатают, дабы дефляцию погасить кризисную - и на наш рынок их попадет вовсе не много, ибо мы не 51 штат, а нацвалюта - гривна.

zРадио написав: Кек... Рост цены - не эквивалент позитива, падение цены - не эквивалент негатива! Мозгами флэтлорда это понять трудно, но, увы, придется Кек... Рост цены - не эквивалент позитива, падение цены - не эквивалент негатива! Мозгами флэтлорда это понять трудно, но, увы, придется

наша долларовая инфляция утрет штатовской нос на раз, при относительно стабильном курсе с 2016г. многие цены выросли в 1,5-3 раза (помидоры, огурцы, картофель, топливо, большинство услуг).поддержу Влада. Что такое экономика? Кроме банального труда за эквивалент обязательств, это ещё доверие и потребительские настроения (желание копить деньги в кризис или тратить деньги когда растут доходы и экономика). Если нет доверия, то и желания вкладываться в бетон или в депозит (или в другой актив) тоже нет. ЕСли соседа сократили, родственника отправили за свой счет, другу порезали зарпату то даже при относительном личном благополучии настроение будет не очень, и очередная крупная покупка скорее всего подождёт до лучших времен. Даже у кого есть сейчас свободные деньги врядли понесут их на кржн. В такой нестабильности лучше кеша нет ничего.