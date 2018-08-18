Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:00

Vlad442 написав: zРадио написав: Такой еще вопрос к гурам - когда вы ждете "осеннее оживление" аренды в этом году? Такой еще вопрос к гурам - когда вы ждете "осеннее оживление" аренды в этом году?

Я ожидаю, потому что верю в цикличность. Даже озвучивал теорию маятника, когда люди, уехавшие на время карантина, начнут возвращаться и окажется, что их квартиры заняты. Также я считаю, что из-за цикличности за спадом 14-16 должен со временем должен быть рост.

Я ожидаю, потому что верю в цикличность. Даже озвучивал теорию маятника, когда люди, уехавшие на время карантина, начнут возвращаться и окажется, что их квартиры заняты. Также я считаю, что из-за цикличности за спадом 14-16 должен со временем должен быть рост.

Vlad442 написав: Для лендлорда не столь важна цена, сколько смертелен простой. У большинства доход с аренды это дополнительный заработок (который в сегодняшние непростые времена оказался стабильней основного дохода). Лично я пересдаю по чем дают. Лучше получить виртуальный убыток зафиксировав низкую цену на полгода, чем реальный из-за простоя в ожидании лучших времен или случайного арендатора, которому нужно именно тут. Для лендлорда не столь важна цена, сколько смертелен простой. У большинства доход с аренды это дополнительный заработок (который в сегодняшние непростые времена оказался стабильней основного дохода). Лично я пересдаю по чем дают. Лучше получить виртуальный убыток зафиксировав низкую цену на полгода, чем реальный из-за простоя в ожидании лучших времен или случайного арендатора, которому нужно именно тут.

Уехавшие из-за потери работы будут возвращаться когда-нибудь, не спорю. Но вы заблуждаетесь, называя кризис карантином. Что такое карантин - это временное выключение части бизнес-процессов, во время которого никто резких движений не предпринимает, поскольку не знает ни длительности, ни долгосрочных последствий.Поэтому то, что вам кажется карантинной безработицей, таковой на самом деле не является! Это были "всего лишь" незапланированные отпуска - у кого оплатные, у кого безоплатные.Мы не США, где наемников увольняют по факту уведомления, а государство тут же садит уволенных на базовый доход. Большинство увольнений и сокращений зарплат у нас придутся на пост-карантинный период, и будут результатом системно-кризисных проблем.Напомню, что треть Еврозоны в рецессии со второй половины 2019-го. Мы в этот период нырнуть ниже нуля не "успели", но практически обнулили темпы роста, а с 1-го квартала 2020-го, включая январь, никак ни в мире, ни в Украине не связанный с карантином, таки ушли в минус.Карантин - то, что отягощает и "удлиняет" назревшие проблемы, но не является их первопричиной. Дорожай на КРЖН закончился бы не в марте, а когда-нибудь в мае-июле, не будь пандемии.Поэтому маятник осенью будет еще на "кинетической" тяге, и единственно возможное оживление рынка будет сезонным. Почему я и уточняю - не будет ли сезон смазан за счет меньшего количества студентов и их неодновременного расселения, как было в прошлые годы?Тут всецело согласен с вами и использовал бы ту же стратегию