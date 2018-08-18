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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:41
flyman написав:
я вже писав, що на базарі біда із дрібними купюрами 1,2,5,10,20 грн.,
а в банках видають свіжодруковану гривню,
и то и другон вообще не показатель, печатают гривну постоянно, меняют ветхие копюры на новые. На агрегаты надо смотреть.
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vitaliian
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:43
vitaliian написав: zРадио написав:
Кек... Рост цены - не эквивалент позитива, падение цены - не эквивалент негатива! Мозгами флэтлорда это понять трудно, но, увы, придется
поддержу Влада. Что такое экономика? Кроме банального труда за эквивалент обязательств, это ещё доверие и желание тратить деньги (потребительские настроения). Если нет доверия, то и желания вкладываться в бетон или в депозит (или в другой актив) тоже нет. ЕСли соседа сократили, родственника отправили за свой счет, другу порезали зарпату то даже при относительном личном благополучии настроение будет не очень, и очередная крупная покупка скорее всего подождёт до лучших времен.
Не забывайте о ценовой эластичности. На многих рынках в условии конкуренции спрос может расти с падением цены. Почему я и оставил подколку о "флэтлордовских мозгах" в том сообщении - на КРЖН извращено понимание ценовой динамики, и дорожай воспринимается однозначным благом
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 05 чер, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:46
vitaliian написав: flyman написав:
я вже писав, що на базарі біда із дрібними купюрами 1,2,5,10,20 грн.,
а в банках видають свіжодруковану гривню,
и то и другон вообще не показатель, печатают гривну постоянно, меняют ветхие копюры на новые. На агрегаты надо смотреть.
ще раз. для тих хто в танку, нема дрібної,
видають нову крупняком.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:47
vitaliian написав: flyman написав:
я вже писав, що на базарі біда із дрібними купюрами 1,2,5,10,20 грн.,
а в банках видають свіжодруковану гривню,
и то и другон вообще не показатель, печатают гривну постоянно, меняют ветхие копюры на новые. На агрегаты надо смотреть.
Ну то что 1000 грн. купюра уже довольно частая - какие ветхие купюры она заменила?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:48
zРадио написав:
Не забывайте про ценовую эластичность. На многих рынках в условии конкуренции спрос может расти с падением цены.
эластичность не про наш кризис, если падает потребление энергоносителей это плохой показатель. Спрос на топливо упал и не растет даже с существенным падением цены. У топлива обычно высокая эластичность, цены на заправках росли несмотря на это параллельно рос и парк авто. Меняется модель потребления и кому известно сколько чего вдруг в скором времени станет ненужным.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 05 чер, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:02
BIGor написав: vitaliian написав: flyman написав:
я вже писав, що на базарі біда із дрібними купюрами 1,2,5,10,20 грн.,
а в банках видають свіжодруковану гривню,
и то и другон вообще не показатель, печатают гривну постоянно, меняют ветхие копюры на новые. На агрегаты надо смотреть.
Ну то что 1000 грн. купюра уже довольно частая - какие ветхие купюры она заменила?
100 ветких 10ток
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:32
zРадио написав:
Такой еще вопрос к гурам - когда вы ждете "осеннее оживление" аренды в этом году?
Я ожидаю, потому что верю в цикличность. Даже озвучивал теорию маятника, когда люди, уехавшие на время карантина, начнут возвращаться и окажется, что их квартиры заняты. Также я считаю, что из-за цикличности за спадом 14-16 должен со временем должен быть рост.
Для лендлорда не столь важна цена, сколько смертелен простой. У большинства доход с аренды это дополнительный заработок (который в сегодняшние непростые времена оказался стабильней основного дохода). Лично я пересдаю по чем дают. Лучше получить виртуальный убыток зафиксировав низкую цену на полгода, чем реальный из-за простоя в ожидании лучших времен или случайного арендатора, которому нужно именно тут.
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Vlad442
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:45
Vlad442 написав: zРадио написав:
Такой еще вопрос к гурам - когда вы ждете "осеннее оживление" аренды в этом году?
Я ожидаю, потому что верю в цикличность. Даже озвучивал теорию маятника, когда люди, уехавшие на время карантина, начнут возвращаться и окажется, что их квартиры заняты. Также я считаю, что из-за цикличности за спадом 14-16 должен со временем должен быть рост.
Для лендлорда не столь важна цена, сколько смертелен простой. У большинства доход с аренды это дополнительный заработок (который в сегодняшние непростые времена оказался стабильней основного дохода). Лично я пересдаю по чем дают. Лучше получить виртуальный убыток зафиксировав низкую цену на полгода, чем реальный из-за простоя в ожидании лучших времен или случайного арендатора, которому нужно именно тут.
так був ріст, а ж до кінця 2019 - початку 2020, а тепер маятник пішов у протилежну сторону, спочатку повільно, а потім буде прискорюватися
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:56
flyman написав:
так був ріст, а ж до кінця 2019 - початку 2020, а тепер маятник пішов у протилежну сторону, спочатку повільно, а потім буде прискорюватися
то другой маятник, не спорьте
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:00
Vlad442 написав: zРадио написав:
Такой еще вопрос к гурам - когда вы ждете "осеннее оживление" аренды в этом году?
Я ожидаю, потому что верю в цикличность. Даже озвучивал теорию маятника, когда люди, уехавшие на время карантина, начнут возвращаться и окажется, что их квартиры заняты. Также я считаю, что из-за цикличности за спадом 14-16 должен со временем должен быть рост.
Уехавшие из-за потери работы будут возвращаться когда-нибудь, не спорю. Но вы заблуждаетесь по срокам, называя кризис карантином. Что такое карантин - это временное выключение части бизнес-процессов, во время которого никто резких движений не предпринимает, поскольку не знает ни длительности, ни долгосрочных последствий.
Поэтому то, что вам кажется карантинной безработицей, таковой на самом деле не является! Это были "всего лишь" незапланированные отпуска - у кого оплатные, у кого безоплатные.
Мы не США, где наемников увольняют по факту уведомления, а государство тут же садит уволенных на базовый доход. Большинство увольнений и сокращений зарплат у нас придутся на пост-карантинный период, и будут результатом системно-кризисных проблем.
Напомню, что треть Еврозоны в рецессии со второй половины 2019-го. Мы в этот период нырнуть ниже нуля не "успели", но практически обнулили темпы роста, а с 1-го квартала 2020-го, включая январь, никак ни в мире, ни в Украине не связанный с карантином, таки ушли в минус.
Карантин - то, что отягощает и "удлиняет" назревшие проблемы, но не является их первопричиной. Дорожай на КРЖН закончился бы не в марте, а когда-нибудь в мае-июле, не будь пандемии.
Поэтому маятник осенью будет еще на "кинетической" тяге, и единственно возможное оживление рынка будет сезонным. Почему я и уточняю - не будет ли сезон смазан за счет меньшего количества студентов и их неодновременного расселения, как было в прошлые годы?
Vlad442 написав:
Для лендлорда не столь важна цена, сколько смертелен простой. У большинства доход с аренды это дополнительный заработок (который в сегодняшние непростые времена оказался стабильней основного дохода). Лично я пересдаю по чем дают. Лучше получить виртуальный убыток зафиксировав низкую цену на полгода, чем реальный из-за простоя в ожидании лучших времен или случайного арендатора, которому нужно именно тут.
Тут всецело согласен с вами и использовал бы ту же стратегию
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